Mais de 16 mil alunos da rede estadual fazem prova do Saresp

Ansiedade, confiança e determinação. Esses foram os sentimentos dos alunos das escolas estaduais de Suzano antes de realizarem a prova do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp). Pais dos estudantes elogiaram a avaliação e disseram que filhos ficam mais interessados pela aprendizagem. O exame, que tem por objetivo avaliar a qualidade do ensino, foi realizado na quarta-feira (8) por 16.932 alunos em 45 escolas da rede na cidade. Nesta quinta-feira (9), os alunos também farão a avaliação.

O aluno do 3º ano do Ensino Fundamental, Cauã Kenzo, de 8 anos, disse que passou a noite inquieto pensando na prova. Ele também destacou que estava pronto para tirar uma nota alta. "Esse é o primeiro ano que faço o exame e não vejo a hora de ver as perguntas e respondê-las. Fiquei conversando a noite toda com meus pais e quero deixar eles felizes com o resultado", enfatizou.

A mãe do estudante, Jaqueline Lopes, falou que nunca viu o filho tão animado para fazer um exame. "Ele ficou falando o tempo todo da prova. Ficamos felizes com isso, pois vemos a vontade que não só ele, mas outros alunos estão de vir para a escola e realizar um bom exame".

Já Fábio Takeshi, de 9 anos, que chegou acompanhado do avô na escola, comentou que tentou descansar durante a noite. Mas, não deu muito certo. "Estou bastante confiante. Estudei muito e quero tirar uma boa nota. Tentei pensar em outras coisas, brincar, mas a prova não saia da minha cabeça. Vou tentar acertar tudo e sei que será difícil".

Por outro lado, a estudante Geovana Viana disse que é a terceira vez em que faz a prova e estava determinada para ir bem. "Me dediquei bastante aos estudos nesses últimos dias e espero ir bem. Terceiro ano que faço a prova", explicou.

O Saresp é um método de avaliação aplicado pela Secretaria do Estado da Educação. Os resultados da avaliação podem ser consultados pelas escolas estaduais. O desempenho das escolas no Saresp é utilizado para o cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo, o Idesp. Este é o principal índice de escolaridade do Estado.

A finalidade é de produzir um diagnóstico da situação da escolaridade básica de São Paulo. Os resultados apresentados permitem que a escola analise o seu desempenho e, com o apoio da Secretaria da Educação, melhore a qualidade de aprendizagem dos alunos e da gestão escolar. As provas são realizadas e direcionadas a alunos dos 3º, 5º, 7º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio.