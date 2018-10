Mais de 1,6 mil pontos de iluminação pública recebem lâmpadas de LED

A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano finalizou a troca de luminárias convencionais da iluminação pública por outras com lâmpadas de LED em vários locais. Os trabalhos tiveram início em meados de junho e abrangem 14 ruas e avenidas. Ao todo, foram realizadas mais de 1,6 mil substituições. Agora, as lâmpadas retiradas, que são de vapor metálico e de sódio, serão reutilizadas em outras regiões da cidade onde há pontos escuros e precisam de manutenção.

Os serviços foram realizados nas ruas General Francisco Glicério, Benjamin Constant, Sete de Setembro e Dr. Prudente de Moraes e nas avenidas Armando de Salles Oliveira, Antônio Marques Figueira, Senador Roberto Simonsen, Jorge Bey Maluf, Brasil, Vereador João Batista Fitipaldi, Major Pinheiro Fróes, Francisco Marengo, Katsutoshi Naito e Miguel Badra. Todas as trocas ocorreram no período noturno.

“Além de garantir uma luminosidade infinitamente superior a convencional, a lâmpada de LED também acarreta em uma economia considerável”, disse o secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Ari Serafim Barbosa. O consumo de energia elétrica é calculado em potência. Enquanto a lâmpada de vapor metálico ou de sódio tem 250W, a de LED utilizada não passa de 100W. “Ou seja, temos menos consumo e oferecemos uma iluminação mais eficiente”, completou.

Para o prefeito Rodrigo Ashiuchi o aspecto mais importante deste serviço é proporcionar uma segurança maior nos locais atendidos com a troca em 1,6 mil pontos e, posteriormente, nos bairros com instalação das lâmpadas retiradas. “É visível a diferença de qualidade. Estamos proporcionando uma luminosidade melhor e gastaremos menos por isso. Este é um trabalho muito importante que queremos ampliar futuramente”, destacou o chefe do Executivo.

De acordo com a Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, as luminárias com lâmpadas de vapor metálico ou de sódio substituídas estão aptas a serem reutilizadas. O cronograma referente ao reaproveitamento deste material, com os bairros beneficiados, ainda será definido pela pasta.