Mais de 16 mil servidores serão beneficiados com 13º na região

Cerca de 16.700 servidores públicos das Prefeituras de quatro cidades da região (Suzano, Ferraz de Vasconcelos, Poá e Mogi das Cruzes) recebem a parcela do 13º salário neste e no próximo mês. Os valores dos pagamentos na folha do 13º de duas cidades da região (Poá e Ferraz) chegam a mais de R$14 milhões. Mogi afirmou que os cálculos não foram finalizados ainda. Até o fechamento desta reportagem a Prefeitura de Itaquaquecetuba não havia respondido.

O DS trouxe, na semana passada, reportagem dizendo que a Prefeitura de Suzano vai antecipar o pagamento do 13º salário aos cinco mil servidores públicos. A previsão é de que a primeira parcela seja liberada no dia 14 deste mês.

O restante, segundo a administração municipal, será acertado no dia 13 de dezembro.

A Prefeitura não divulgou valores quanto à folha de pagamento do 13°.

A Prefeitura de Ferraz informou em nota que o pagamento do 13º salário é realizado em duas parcelas anualmente. Cerca de três mil servidores públicos recebem a primeira parcela no próprio mês de aniversário e a segunda é paga até o dia 20 de dezembro.

Ferraz

De acordo com a administração municipal ferrazense, o 13º resulta em torno de R$12.500.000,00.

Aproximadamente três mil servidores públicos de Poá recebem o 13º em parcela única. A Prefeitura afirmou que o pagamento será feito entre o fim deste mês e o início do próximo.

Os valores dos pagamentos da folha do 13º chegam a cerca de R$12 milhões segundo a administração municipal de Poá.