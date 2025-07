Mais de 1,8 mil itens passam pela Câmara no 1º semestre deste ano

A Câmara Municipal de Suzano registrou, no primeiro semestre de 2025, um total de 1.838 proposituras. Durante o programa DS Entrevista, o vereador e presidente da Casa, Artur Takayama, apresentou um balanço das atividades do Legislativo até o mês de junho. Entre os assuntos discutidos, estiveram o desempenho parlamentar, o evento em homenagem à imigração japonesa em Suzano, a previsão orçamentária para 2026, a premiação “Profissionais do Ano” e as emendas impositivas dos vereadores.

Segundo Takayama, as 1.838 proposituras envolveram indicações, projetos de lei, requerimentos, vetos, emendas, entre outros. “Foi um semestre de bastante trabalho. Só da Mesa Diretiva, tivemos 32 proposituras. Já o Executivo Municipal encaminhou 39, sendo 26 projetos de lei e três projetos de lei complementar, além de vetos, requerimentos e emendas substitutivas”, explicou.

Já os demais vereadores apresentaram um total de 197 proposituras. “Tivemos emendas, substitutivos, indicações, moções, projetos de decreto legislativo, projetos de lei, projetos de resolução e requerimentos”, detalhou o presidente. Takayama acrescentou que “Conseguimos vários serviços e com certeza teremos mais neste segundo semestre”.

Evento da Imigração Japonesa em Suzano

A ideia nasceu a partir do Dia do Imigrante, uma iniciativa oficializada por um decreto de autoria do ex-vereador Arnaldo Marin, mais conhecido como Nardinho. De acordo com Takayama, se não fosse o projeto de lei dele, talvez a comemoração dessa data talvez não existiria. O evento foi realizado pela primeira vez em frente ao Palácio José de Souza Candido, na frente da Câmara Municipal, até ser transferido para o espaço do Poder Legislativo.

Surgindo durante uma sessão solene no plenário, a ideia ganhou forma com o passar do tempo. “No ano passado, fizemos algumas apresentações durante a sessão solene no plenário, mas, por conta do som muito alto dos tambores, que incomodava principalmente os idosos presentes, e do tempo das apresentações, que tornava a sessão cansativa, tivemos a ideia de levar a parte cultural para o lado de fora. A sessão solene continuaria dentro do plenário, mais enxuta, e quem quisesse acompanhar as apresentações poderia vê-las após a cerimônia, do lado de fora”, explicou Takayama.

O público da festa neste ano foi muito maior que o esperado, uma surpresa boa para o presidente da Casa. “Apesar do imprevisto com a alimentação, que infelizmente não foi suficiente para todos até o fim da festa, o evento foi muito bom”, contou. Takayama detalhou ainda: “Tivemos gastronomia típica, apresentações culturais, shows musicais, foi bastante completo. Contamos com dois grupos de taikô, um do Suzano Bunkyo e outro de Mogi das Cruzes, representado pelas minhas amigas Cláudia Amidori e Mayumi Takahashi. "Também se apresentaram o cantor Rick Nacaf e o coral do SAF, do Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI)."

Tradição na Cidade

Como parte da terceira geração de descendentes de japoneses em Suzano, Takayama afirma que faz de tudo para a tradição não acabar. “Sabemos como é difícil manter viva a cultura japonesa. Faltam voluntários, e os jovens acabam priorizando os estudos, o que dificulta a sucessão. Mas, enquanto eu estiver como vereador, ou mesmo fora do cargo, vou continuar apoiando as tradições culturais”, afirmou.

O evento da imigração japonesa na Câmara contou com bastante apoio, e já existem outros programados. “Neste fim de semana, nos dias 5 e 6 deste mês, acontece a tradicional Festa da Cerejeira, no Bunkyo de Suzano, um evento que já faz parte do calendário oficial da cidade. Em setembro, teremos também a Festa da Cultura Brasileira, e estarei à frente dela”, apontou Takayama.