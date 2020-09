Mais de 188 mil auxílios deixam de ser pagos no Alto Tietê

Mais da metade das pessoas que receberam a primeira parcela do auxílio emergencial em abril no Alto Tietê, não tiveram a quarta parcela. No primeiro mês de pagamento da ajuda federal, pouco mais de 351 mil pessoas da região receberam depósitos de R$ 600 ou de R$ 1,2 mil. Em julho, esse número foi de apenas 162,9 mil pessoas. Ou seja, mais de 188 mil. Os dados são da Controladoria Geral da União (CGU).

Com a redução de beneficiários, o valor pago na região também caiu consideravelmente. Em abril, o total direcionado para moradores do Alto Tietê foi de R$ 254,5 milhões, bem mais que o dobro dos R$ 108,4 milhões pagos em julho.

Mogi das Cruzes foi a cidade que registrou maior redução de beneficiários, passando de 87,5 pessoas em abril para apenas 38,7 em julho. A redução foi de quase 49 mil pessoas ao longo do período de três meses.

Em seguida vem Itaquaquecetuba, com queda de 44,2 mil beneficiários. A cidade teve 85 mil pessoas que receberam o auxílio em abril, e apenas 40,8 mil em julho. Suzano fecha a lista das três com maior queda nos números: de 67,2 mil para 31,8 mil - redução de 35,3 mil nomes.

A redução considerável no número de beneficiários ocorre por conta do chamado "pente fino". Segundo o Ministério da Cidadania, ao longo do período de pagamento, foram realizados bloqueios e cancelamentos por conta de irregularidades ou pelo não atendimento aos critérios definidos em lei.

A oscilação ocorre também por conta de parcelas em diferentes tempos de processamentos para a realização dos pagamentos.

4,3% do total do Estado

Desde o início da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), foram disponibilizados R$ 876,39 milhões só em auxílio emergencial para a região. O valor equivale a 4,3% do valor total pago em auxílio em todo o Estado de São Paulo (20,3 bilhões).

Mogi foi a cidade que mais recebeu auxílio no Alto Tietê. Foram pagos R$ 218,1 milhões juntando todas as parcelas para todos os beneficiários.

Em seguida, vem Itaquaquecetuba, onde foram pagos R$ 216,6 milhões.

Suzano fecha a lista das três com maiores valores pagos em benefício: R$ 165,6 milhões.