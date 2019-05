Mais de 2 mil crianças são atendidas em projeto de Educação Ambiental

O projeto de Educação Ambiental, promovido pelo Viveiro Municipal Tomoe Uemura, já contemplou 2.060 mil crianças da rede municipal de ensino e demais entidades em 2019. Desde março, mais de 1,2 mil alunos de escolas municipais passaram pelo espaço público e aprenderam um pouco mais sobre sustentabilidade e preservação do meio ambiente.

Os próximos a serem atendidos pelo projeto são da Escola Municipal José Celestino Sanches, do Jardim Varan. No local, os estudantes aprenderão a plantar flores e a desenvolver outras atividades com temáticas voltadas para a natureza, como coleta seletiva e descarte correto de entulho e lixo.

A previsão é de que a iniciativa beneficie 2,5 mil alunos da rede municipal até dezembro. "O desenvolvimento de projetos como esse é fundamental para que as crianças entendam desde já a importância da preservação ambiental", afirmou o diretor de Parques, Praças e Jardins, Márcio Alexandre de Souza.

O Viveiro Municipal fica na avenida Senador Roberto Simonsen, 340, no Jardim Imperador, e é aberto ao público diariamente, das 8 às 17 horas. Mais informações: (11) 4749-3943.