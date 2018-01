Mais de 20 mil crianças são atendidas em projetos educacionais complementares

A Secretaria de Educação de Suzano fechou o ano letivo de 2017 com grandes conquistas no setor pedagógico. Mais de 20 mil alunos da rede municipal de ensino foram atendidos em projetos complementares que contemplaram diversas ações paralelas ao conteúdo programático. Os trabalhos tiveram o apoio de outras pastas, além de instituições privadas e órgãos estatais.



Cerca de 60 unidades escolares receberam, pelo menos, uma ação proporcionada por programas adicionais da Educação. Os trabalhos se dividiram na Campanha da Boa Visão, programas de combate ao desperdício de água e de energia, campanhas de conscientização de trânsito e projetos em parceria com a Guarda Civil Municipal (GCM), com as secretarias municipais de Meio Ambiente, Saúde, Cultura e Desenvolvimento Econômico e com o Fundo Social de Solidariedade.



De acordo com o secretário titular da pasta, Nazih Youssef Franciss, os projetos executados ao longo do ano são fundamentais para o desenvolvimento pedagógico das crianças. “Mesmo com o Orçamento herdado da gestão passada, conseguimos executar inúmeros projetos paralelos para estruturar ainda mais a grade curricular. Estamos bastante contentes com essas conquistas e motivados para ampliar essas ações ao longo de 2018”, argumentou.



Atendendo aos projetos da rede municipal de ensino, a Secretaria de Educação também cumpriu seu papel de inclusão social no benefício do Passe Livre. Neste ano, o programa manteve o atendimento, onde foram contemplados 7.722 munícipes. “Sabemos que a demanda de alunos que recebem esse benefício é grande e que a insuficiência orçamentária é nítida, porém fizemos mais com menos e garantimos a quase 8 mil suzanenses o direito do acesso gratuito à escola”, ressaltou o secretário.



Admissões

A admissão de profissionais também reforçou o quadro de servidores da Secretaria de Educação. Ao longo de 2017, foram contratados 12 auxiliares de secretaria, 32 diretores de escola, nove professores de educação básica 26 horas adjunto, 56 professores de educação básica 30 horas, seis professores de educação básica II arte e cinco secretários de escola. Este trabalho, devido ao novo formato de pagamento da Jornada Suplementar, foi responsável pela economia de R$ 1,1 milhão até o mês de outubro, referente ao ano passado.