Mais de 2,3 mil mesários devem ser convocados em Suzano

Mais de 2,3 mil mesários devem ser convocados para as eleições municipais deste ano em Suzano, de acordo com a estimativa do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP). Pela primeira vez, a convocação de mesários será realizada por e-mail e também pelo Whatsapp.

A mudança foi regulamentada pelo TRE-SP por meio da Resolução 493/2020, aprovada em sessão judiciária no mês passado, e será implantada nessas eleições. De acordo com o Tribunal, os cartórios têm até o dia 16 de setembro para convocar os cidadãos que atuarão como mesários, auxiliares do juízo, escrutinadores (apuradores de voto) e como parte da equipe de apoio logístico, no primeiro e segundo turnos, nos municípios em que houver uma segunda ida às urnas.

Para que a convocação de forma online seja válida, o destinatário deverá confirmar o recebimento da mensagem em até três dias úteis, conforme descrito na resolução. Cada cartório ficará responsável pelo procedimento, que será realizado através dos canais oficias e perfis institucionais criados conforme a orientação da Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) do Tribunal.

Ainda de acordo com o TRE-SP, a prioridade é de que o procedimento seja feito completamente online, de forma que dispense o comparecimento obrigatório dos convocados até o cartório eleitoral. Entretanto, o envio de correspondência ainda poderá ocorrer, isso somente se as tentativas de contato por meio eletrônico forem frustradas.

Segundo a resolução, as novas medidas contribuem para efetivar os princípios da eficiência, celeridade e economicidade. A norma ainda está de acordo com a Agenda Global 2030 definida pela Organização das Nações Unidas (ONU), que prevê o desenvolvimento sustentável e foi adotada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Além disso, a convocação online também está alinhada com o aperfeiçoamento da gestão de custos previsto no Plano Estratégico 2016-2021 do TRE-SP.