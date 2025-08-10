Mais de 259 mil multas de trânsito geram R$ 16,8 mi em arrecadação na região

O Alto Tietê tem 259.428 Autos de Infração de Trânsito (AITs) processados entre janeiro e junho deste ano. As arrecadações ultrapassam os R$ 16,8 milhões. Os dados são das prefeituras de Suzano, Mogi das Cruzes, Ferraz de Vasconcelos, Santa Isabel e Arujá.

Segundo as administrações municipais, as principais infrações são transitar em velocidade superior à máxima permitida, estacionamento irregular e não utilizar cinto de segurança.

Na cidade de Suzano, a prefeitura informou que foram aplicadas 95.256 multas no primeiro semestre do ano. As autuações estão sujeitas a nulidades, recursos administrativos e judiciais.

Mogi das Cruzes

Mogi se destaca com 100.110 autuações no período. Segundo a administração municipal, foram arrecadados R$ 11.832.552,71 com as multas aplicadas.

A Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito salienta que, durante todo o ano, são realizadas ações voltadas à segurança viária da cidade, com destaque para a Escola Mirim de Trânsito, ações educativas, distribuição de materiais voltados à educação para o trânsito e ações especiais, como o Maio Amarelo.

Arujá

Em Arujá 31.099 multas foram aplicadas no primeiro semestre do ano. A administração municipal, por meio do Departamento de Trânsito Municipal, destaca que realiza palestras educativas nas escolas e ações pontuais de educação no trânsito.

Ferraz de Vasconcelos

No município ferrazense foram aplicadas 24.574 multas de trânsito nas vias municipais. De janeiro a junho foram arrecadados R$ 3.819.895,48.

Santa Isabel

Já em Santa Isabel, foram elaborados 8.389 Autos de Infração de Trânsito. Destas, 3.552 autuações foram por excesso de velocidade. A Prefeitura de Santa Isabel informa que foram recebidos R$ 1.161.871,71 com as autuações.

Segurança o trânsito

O Alto Tietê registrou 84 vítimas fatais no trânsito no primeiro semestre deste ano. As prefeituras da região destacam atitudes para um trânsito mais seguro, como não dirija depois de beber; não use o celular no trânsito; evite o excesso de velocidade; mantenha distância segura de outros carros; use a seta; atenção na direção; use cinto de segurança; respeite a sinalização; realize manutenções periódicas; respeite a faixa de pedestres.

“Recomendamos que motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres adotem atitudes conscientes para um trânsito mais seguro. Com direção defensiva, gentileza e planejamento dos trajetos, é possível tornar a mobilidade urbana mais segura para todos”, salientou a administração municipal de Suzano.