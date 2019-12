Mais de 26 mil alunos vão entrar em recesso escolar

Nas escolas públicas municipais de Suzano estudam mais de 26 mil alunos, que vão entrar em recesso escolar no dia 23 de dezembro.

Retorno

O retorno está previsto para o dia 4 de fevereiro. As informações foram passadas pela Secretaria Municipal de Educação. A pasta informou que todas as unidades escolares vão parar nesse período, entretanto a secretaria ainda está levantando o número de alunos que vão precisar de creches em janeiro."Neste período todas as escolas entrarão em recesso, porém a pasta está concluindo um levantamento para verificar quantas crianças precisarão de creche em janeiro para que sejam definidos os pólos", comentou a secretaria.

Estado

As escolas públicas estaduais têm autonomia para definir seu calendário escolar, conforme determinação do governador de São Paulo, João Doria.

As escolas precisam cumprir os 200 dias de aulas no ano letivo, e podem iniciar as férias a partir de 16 de dezembro.

45 escolas

Em Suzano, existem 45 escolas públicas estaduais, todas de ensino médio.

Segundo a secretaria, são aproximadamente 42,2 mil alunos matriculados em Suzano.