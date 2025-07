Mais de 26 mil alunos voltam às aulas na rede municipal de Suzano

Mais de 26 mil alunos das 72 unidades escolares próprias da Prefeitura de Suzano, além de 29 creches conveniadas, entre educação infantil, ensino fundamental I e Educação de Jovens e Adultos (EJA) voltaram às aulas nesta terça-feira (22).

A secretária municipal de Educação, Renata Priscila Valencio Magalhães, acompanhou o retorno às aulas na Escola Municipal Damásio Ferreira dos Santos, no bairro Vila Sol Nascente, marcando o início do segundo semestre do ano letivo de 2025 na rede municipal de ensino.

Essa foi uma oportunidade para que a chefe da pasta pudesse dialogar com professores e estudantes no retorno aos trabalhos. Durante o recesso escolar, iniciado em 7 de julho, a Prefeitura de Suzano promoveu uma série de ações para preparar as escolas para a volta às aulas. Os serviços incluíram capinação, limpeza de caixas d’água e reparos gerais, garantindo ambientes mais seguros, organizados e acolhedores para o retorno de estudantes, professores e funcionários.

“Fiz questão de estar presente neste momento importante para os nossos alunos, profissionais e famílias. Preparamos nossas unidades com muito zelo para garantir um retorno seguro, acolhedor e produtivo. Acompanhamos de perto o planejamento pedagógico, os ajustes nas estruturas e a formação das equipes. Iniciamos mais um semestre letivo para seguir promovendo as ações destinadas ao desenvolvimento dos estudantes, com a estrutura que ofertamos em sala de aula, sob a condução de toda a equipe da Educação”, afirmou Renata.

A rede municipal de Suzano é formada por 1.483 professores e 1.701 servidores. Do total de estudantes, 6.566 são crianças de até 3 anos matriculadas em creches; 7.278 estão na pré-escola, com 4 e 5 anos; 12.846 cursam o ensino fundamental I (de 6 a 10 anos); e outros 144 participam da EJA. Ainda nesta terça-feira, as unidades escolares também realizaram atividades de recepção com os pais, para estreitar o diálogo entre as famílias e os profissionais que atuam com as turmas.

Ações

O recesso também foi aproveitado para promover capacitação dos profissionais da rede. Nos dias 15 e 16 de julho, 256 agentes de apoio à inclusão e à pessoa com surdez participaram de uma formação voltada ao atendimento de alunos com deficiência e Transtorno do Espectro Autista (TEA). Os encontros trataram de temas como “Organização do Atendimento Educacional Especializado e suas particularidades”, “Prevenção e gestão de crises” e “Importância da interação para comunicação”. A formação contou ainda com a participação de Shirlei Maia, coordenadora sênior da Escola Perkins para Deficientes Visuais no Brasil, que compartilhou estratégias e recursos voltados à comunicação acessível.

O prefeito Pedro Ishi destacou o comprometimento da administração municipal com o fortalecimento da educação pública. “A educação é a base para o futuro da nossa cidade. Temos uma rede robusta que abriga mais de 26 mil alunos. Daremos as condições necessárias para que as crianças possam se desenvolver e aprender com as ferramentas que são oferecidas no dia a dia. Começamos mais um ciclo com muita energia para contribuir com os nossos estudantes”, afirmou o chefe do Poder Executivo municipal.