Mais de 34 mil buracos são tapados em um ano, calcula Prefeitura

A Prefeitura de Suzano fechou 34.378 mil buracos em vias públicas da cidade de janeiro a dezembro de 2018. Os trabalhos executados pela Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos abrangem 14 setores, divididos entre as regiões norte, sul e central. Além disso, por meio do Consórcio Ilumina Suzano, 9.573 pontos de iluminação receberam reparos, com troca do reator ou da própria lâmpada.

Em relação ao tapa-buraco, o resumo divulgado pela pasta mostra que as ações foram realizadas com equipes próprias e terceirizadas, utilizando massa asfáltica quente e fria. Os trabalhos são desenvolvidos em parceria com a Center Leste Serviços e Comércio Ltda., habilitada para executar os serviços nas ruas e avenidas da cidade.

De acordo com o secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Ari Serafim Barbosa, a empresa responsável e as equipes da administração municipal atuam em tempo integral (manhã, tarde, noite e madrugada), a fim de atender uma das maiores demandas por parte da população e que diz respeito às deformidades encontradas em várias vias – resultado da falta de conservação em anos anteriores.

Além do tapa-buraco, a Prefeitura de Suzano também executou diversos serviços visando a preservação de logradouros públicos. Durante os 12 meses de 2018, mais de 2,6 mil bueiros foram limpos. Estas ações vão ao encontro da prevenção de enchentes e alagamento dos bairros em períodos de chuvas.

O titular da pasta informou também que 491 tampas de bueiros foram trocadas e 187 vias não pavimentadas tiveram intervenções de nivelamento, cascalhamento e compactação do solo. A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos também executou 173 trocas de guia-chapéu, poda de 1.538 árvores e supressão de 179 que causavam risco de acidente. Foram realizados também 17 retiradas de toco e 623 serviços de elétrica.

Iluminação

De acordo com o balanço, de agosto a dezembro, o Consórcio Ilumina Suzano, contemplado no primeiro semestre de 2018 para executar serviços de manutenção na iluminação pública, efetuou 9.573 reparos em pontos de luz de toda a cidade.

O grupo é composto por duas empresas vencedoras da licitação: a MDC Tecnologia, de Suzano, e JMR Engenharia, de Mogi das Cruzes. O investimento anual do município é de R$ 4.665.630,87. O parque de iluminação pública do município conta atualmente com 21.554 pontos de luz.

Ainda segundo o levantamento, o distrito de Palmeiras e os bairros Parque Maria Helena, Parque Samambaia e Vila Urupês foram os locais que mais receberam atendimento neste período.