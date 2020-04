Mais de 38 mil estudantes do Alto Tietê recebem benefício do programa Merenda em Casa

Cerca de 38,3 mil estudantes da rede estadual no Alto Tietê são beneficiados com o programa do governo, o Merenda em Casa. O subsídio no valor de R$ 55 é destinado para a compra de alimentos. Segundo a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, os pagamentos foram iniciados na semana passada. Estudantes que estejam em situação de vulnerabilidade social receberão o pagamento em dobro por dois meses.

De acordo com a pasta, a ação representa um investimento de R$ 40 milhões em abril, e R$ 40 milhões em maio. Até o momento, a decisão abrange dois meses, mas caso seja necessário, dadas as circunstâncias e orientações médicas, poderá ser estendido por mais tempo. O subsídio de R$ 55 é custeado integralmente pelo Governo do Estado e será oferecido as famílias enquanto as aulas da rede permanecerem suspensas.

Os profissionais das Diretorias de Ensino (DE) da região estão acompanhando o processo de recebimento do benefício, ligando para as famílias e verificando se o subsídio já foi retirado. Em caso de dúvidas, os pais e responsáveis podem procurar diretamente a escola onde o estudante está matriculado ou a diretoria de ensino de acordo com a região.

A diretoria de Mogi das Cruzes recebe dúvidas e traz esclarecimentos pelo número 4728-4458; Suzano pelo número 4746-7237 e Itaquaquecetuba pelo número 4732-9503.

O pagamento é realizado através do aplicativo PicPay, que pode ser baixado por qualquer smartphone, seja Android ou IOS. O cadastro no aplicativo deve ser feito em nome do responsável pelo aluno a receber o subsídio, com o CPF e data de nascimento.

Para validar a identidade, o aplicativo pede para que uma foto do responsável seja enviada junto com uma foto do RG ou da carteira de habilitação. Segundo a secretaria "a medida garante a segurança do usuário no aplicativo e a confirmação da família como beneficiária do programa."

Após a confirmação dos dados, o benefício é creditado na conta do PicPay do usuário. É possível sacar o dinheiro em um caixa eletrônico 24 horas e transferir o valor para uma conta bancária, sem taxa ou custo adicional. O benefício será creditado até o último dia do mês, sem descontos. Todos os beneficiários poderão realizar pagamentos por meio do celular em mais de 2,5 milhões de estabelecimentos que aceitam o aplicativo. Essas lojas são identificadas com QR Codes do PicPay, ou no sistema de buscas da ferramenta.