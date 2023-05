Mais de 40 mil contribuintes precisam declarar IR

De acordo com a Receita Federal, espera que 331.167 moradores da região prestem contas neste ano. Até sexta (26), 290.661 haviam declarado. O prazo, que começou em 15 de março, termina na próxima quarta-feira (31) de maio.

Mogi das Cruzes lidera o ranking com 19.171 contribuintes em atraso com a Receita. A previsão que a cidade entregue neste ano 113.183 IR, mas até o momento foram entregues 94.012.

Na sequência vem Suzano com 7.007 contribuintes que não declararam. A estimativa é que a cidade entregue 65.290 e até o momento foram declaradas 58.283. Arujá tem 3.854 contribuintes que ainda não declararam o IR. A cidade deve entregar 22.110 declarações e já foram entregues 18.256

Poá segue em quarto no ranking com 2.966 contribuintes em atraso. A previsão que a cidade entregue 25.006 IR e foram declaradas 22.040.

Ferraz de Vasconcelos ainda tem 2.522 contribuintes em atraso. Itaquaquecetuba falta 2.460 declarações. A estimativa é que seja entregue 52.929 e já foram entregues 50.469. O contribuinte que não enviar a declaração dentro do prazo está sujeito ao pagamento de multa de 1% por mês de atraso, calculado sobre o valor do imposto devido na declaração, limitada a 20%; e multa mínima de R$ 165,74 (apenas para quem estava "obrigado a declarar", mesmo sem imposto a pagar) O período de entrega do documento termina no dia 31 de maio, data em que começam a ser feitas as restituições do imposto.

A quatro dias do encerramento do prazo final, mais de 40 mil contribuintes do Alto Tietê não declararam o Imposto de Renda 2023.