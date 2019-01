Mais de 50 mil pessoas são contempladas com ações do Fundo Social de Suzano

Dos desfiles da melhor idade às crianças em um parque aquático. Foram mais de 20 atividades desenvolvidas ao longo de 2018 pelo Fundo Social de Solidariedade com a participação de pelo menos 50 mil pessoas. O balanço foi divulgado pela presidente do órgão municipal, a primeira-dama Larissa Ashiuchi.

Logo no começo do ano, Suzano recebia a campanha “Janeiro Solidário”, com o objetivo de intensificar a arrecadação de alimentos, roupas e itens domésticos para reforçar o depósito do Fundo Social de Solidariedade. A ação resultou no recebimento de meia tonelada de diversos mantimentos, 600 peças de vestuário e quase cem itens diversos também foram recebidos.

Em fevereiro, a Prefeitura de Suzano preparou um Baile da Melhor Idade, com muita música e a participação de mais de 300 pessoas. O evento também serviu para acolher doações de fraldas geriátricas. Ainda no mesmo mês, foi realizada a “Feijoada em Prol da Apae”, organizada pelo órgão a fim de arrecadar fundos para manutenção da unidade de atendimento às pessoas com deficiência do município.

Também houve a ida de uma comitiva suzanense aos Jogos Regionais do Idoso (Jori), promovido em São Sebastião, litoral norte de São Paulo, com 104 membros, entre atletas da melhor idade, professores e organizadores.

“Vale lembrar que organizamos uma ‘Tarde da Sororidade’ com 60 mulheres que entenderam a importância da irmandade e da luta contra o machismo. Ainda neste tema, realizamos um botequim, em março, alusivo ao mês da mulher, a fim de arrecadar fundos para atividades sociais. Outra ação muito legal de que participamos foi a Divas Runners, numa corrida de oito quilômetros que teve a doação de 3 mil unidades de fraldas infantis”, explicou Larissa.

Março também contou com entrega de 1,6 mil ovos de chocolate para crianças, adolescentes e adultos atendidos por entidades cadastradas do Fundo Social. A iniciativa contou com parceria da Secretaria Municipal de Cultura e da Associação Comercial e Empresarial (ACE).

A primeira-dama de Suzano deu destaque para Campanha do Agasalho 2018. Ao todo, foram arrecadadas mais de 220 mil peças para 10.570 famílias - cerca de 43 mil pessoas -, em 55 Bazares Solidários. O sucesso do projeto deve-se às entregas voluntárias em mais de 200 pontos de recolhimento espalhados pela cidade, além da Loja do Bem, no SuzanoShopping, e o engajamento de muitas associações do município e região.

“Com esta ação, tivemos a campanha ‘Cabide Solidário’ e o concurso de colcha de retalhos ‘Mãos Que Transformam’, ambos projetos que também movimentaram a cidade. Chegamos a todas as regiões, com apoio de mais de cem entidades, aquecendo o coração de muitas famílias. Certamente, um projeto que enaltece a solidariedade de todos os suzanenses”, disse.

Durante o ano, o Fundo Social conseguiu levar 400 crianças a um parque aquático da cidade em referência ao Dia Nacional da Alegria (DNA), além de 150 a uma chácara para o Dia das Crianças e 140 ao Circo Portugal Internacional e à área de jogos do Suzano Shopping, em referência ao Dia Mundial da Gentileza, tudo gratuitamente.

Já os adultos puderam realizar o sonho no Casamento Comunitário 2018. Foram 40 casais suzanenses que disseram o famoso “sim” diante de um público de 450 pessoas, na Arena Suzano. Para os cidadãos com idade superior a 60 anos,Suzano contou com Miss e Mister Melhor Idade e a Gincana da Melhor idade, envolvendo cerca de mil pessoas.

“Outra ação que me marcou bastante foi a entrega de uma cadeira de rodas ao estudante Mateus Ferreira Borges, que cursava o 1º ano do ensino fundamental. O menino, de 7 anos, nasceu com hidrocefalia e mielomeningocele (malformação congênita da coluna vertebral), tendo dificuldades de locomoção. Sabendo da história, realizamos uma campanha e conseguimos a cadeira. Foi um projeto muito especial para mim", afirmou.

O ano de 2018 foi marcado também pela assinatura de convênios com o governo estadual para adesão aos projetos Costurando o Futuro e Natal Espetacular, além da renovação da Escola da Moda, Padaria Artesanal, Construção Civil e Escola da Beleza. Larissa também conquistou um curso de treinamento de suporte à pessoa com demência, fruto de uma parceria entre o município e a entidade Beneficência Nipo-Brasileira de São Paulo.

Os projetos Natal Solidário, Natal Sem Fome e Natal Espetacular engajaram a população e contaram com a entrega de 3.580 brinquedos e centenas de cestas básicas, além da arrecadação de 33,4 mil garrafas pets, que serviram para confeccionar uma árvore e as decorações do Paço Municipal.

“Só tenho que agradecer o apoio do meu marido, o prefeito Rodrigo Ashiuchi, da minha equipe do Fundo Social e, principalmente, de toda a população. Sem a solidariedade de todos, nada disso seria possível. Para 2019, almejamos mais ações, mais parcerias e mais pessoas beneficiadas, pois esse é o nosso principal trabalho: o de ajudar o próximo”, concluiu.