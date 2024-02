Mais de 500 crianças são vacinadas contra a dengue no primeiro dia de campanha

A Prefeitura de Suzano iniciou nesta terça-feira (20/02) a campanha de vacinação contra a dengue nos 24 postos da rede de saúde municipal para moradores com 10 e 11 anos. Neste primeiro dia, 524 crianças receberam a primeira dose. A imunização de pessoas nesta faixa etária segue até sexta-feira (23/02).

O evento que deu início à vacinação contra a dengue em Suzano ocorreu no Cineteatro Wilma Bentivegna e contou com a participação de autoridades, incluindo o prefeito Rodrigo Ashiuchi e o secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, além de cinco crianças que deram a largada na campanha. A primeira a receber a imunização foi Arthur Bodê de França, de 11 anos, morador do bairro do Sesc, na região norte. A mãe, a professora Angela Cristina Bodê de França, destacou a felicidade de ver o filho receber a aplicação. “É um alívio ver ele sendo vacinado. Me preocupo muito e saber que ele está recebendo a primeira dose me dá uma sensação de paz”, afirmou.

Além de Arthur, também foram imunizados no evento desta terça-feira Yago Augusto Almeida Pena, de 10 anos, do Recanto São José; os irmãos Erick Yuri Bassi Gebin e Ângelo Gabriel Moraes de Oliveira, de 10 e 11 anos, moradores do Jardim Suzanópolis; e Yasmin Takayama de Sousa, de 10 anos, da Vila Amorim.

A vacinação para moradores com 10 e 11 anos com a vacina QDenga, desenvolvida pelo laboratório japonês Takeda Pharma, ocorrerá em duas etapas. A primeira, que ocorre até o final desta semana, visa imunizar 8.409 pessoas desta faixa etária. Após esta aplicação, as crianças devem aguardar 90 dias para receber a segunda dose, que será enviada pelo Ministério da Saúde para completar o esquema vacinal.

O diretor médico da Secretaria de Saúde, Diego Ferreira, relembrou o surto de dengue ocorrido em 2016 no Brasil para explicar a fase complexa que o País vive com a doença e destacou as ações adotadas para controlar os casos na cidade. “Este cenário está lembrando muito o período em que tivemos o ‘boom da dengue’, e o momento é compatível com o ‘El Niño’, quando temos dias mais quentes e períodos de chuva mais intensos. Isso facilita a proliferação do mosquito Aedes aegypti. São números bem parecidos aos daquela ocasião e por isso montamos um comitê de enfrentamento à dengue. Gostaria de parabenizar o pessoal do (Setor de Controle de) Zoonoses que trabalha incansavelmente. Estamos com um carro de nebulização e provavelmente essa semana ou a próxima teremos outro para fazer dois bairros de manhã e dois à tarde. Tudo isso para frear o mosquito”, afirmou.

Já o secretário Pedro Ishi citou o decreto 10.019 publicado na última quarta-feira (14/02) que estabeleceu o “Estado de Emergência e Alerta Epidemiológico” em razão dos casos. “O município estabeleceu este cenário por conta dos números que vinham crescendo com relação à dengue. Entramos agora em uma nova fase e sei que Suzano vai dar o exemplo e fazer a vacinação em peso, como foi com a covid-19 (novo coronavírus), e isso vai dar muito certo. A gente precisa do auxílio de toda a população para que todos os responsáveis de cada casa façam inspeções para prevenirmos a proliferação do Aedes”, pediu o secretário.

Para Ashiuchi, esta terça-feira foi uma data emblemática, já que o início da vacinação ocorreu no mesmo lugar onde, há quase quatro anos, a cidade se mobilizava para iniciar a imunização contra o novo coronavírus. “É um dia especial porque neste mesmo lugar iniciamos o combate à Covid-19. Suzano foi referência na Virada da Vacina e agora estamos iniciando esse processo, que é o início da segunda etapa do combate à dengue. Já temos uma certa estabilização dos casos e estamos iniciando uma redução. Se cada um cuidar da sua casa, da calçada, dos lugares próximos, teremos uma queda significativa no número de casos”, discursou o prefeito.

O evento também contou com as presenças dos secretários municipais de Governo, Alex Santos; de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva; e de Comunicação Pública, Paulo Pavione; além deles também participaram da abertura oficial o presidente da Câmara de Suzano, Joaquim Rosa; os vereadores Artur Takayama; Leandro Alves de Faria, o Leandrinho; Givaldo Freitas dos Santos, o Baiano da Saúde; e José de Oliveira Lima, o Zé Oliveira; o coordenador médico da Secretaria Municipal de Saúde, Carlos Foganholi; a coordenadora do Setor de Controle de Zoonoses, Priscila Arap; a diretora-administrativa da Saúde, Margarida Mendes; o coordenador de Vigilância Epidemiológica, José Landim; a diretora do Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS), Joyce Moreira; e a presidente do Conselho de Saúde, Cleide Tomioka.

Imunização

Para realizar a vacinação, basta o munícipe se dirigir a uma das 24 unidades de saúde da cidade acompanhado de um responsável, das 8 às 16 horas, portando comprovante de endereço, documento pessoal e cartão SUS.

Para serem vacinadas, meninas de 11 anos que já tiveram menarca (primeira menstruação) precisam informar a data do último fluxo. Além disso, tanto para meninos quanto para meninas, são requisitos não ter contraído dengue nos últimos seis meses; não ter apresentado doença febril aguda nas últimas 24 horas; não ser uma criança imunodeprimida que tenha HIV sem tratamento; e não estar realizando tratamento de quimioterapia ou fazer uso de medicamentos imunobiológicos.