Mais de 500 eleitores suzanenses justificam ausência nas eleições

Terminou o prazo para a justificativa das ausências, no primeiro turno, nas eleições gerais ocorridas neste ano. De acordo com informações dos cartórios eleitorais - Zona Eleitoral 181ª e 415ª - de Suzano, cerca de 598 eleitores já justificaram a ausência nas urnas.

Na Zona 181º, foram 270 justificativas (referentes ao primeiro e segundo turno). Até a tarde de ontem, três justificativas foram feitas no cartório e duas foram realizadas através do Sistema Justifica, que pode ser acessado pelo site justifica.tse.jus.br. Somente nessa zona eleitoral, 23.216 eleitores deixaram de votar no 1º turno e 24.199 deixaram de comparecer as urnas no 2º turno.

Na Zona 415º, 328 justificativas foram requisitadas. "Esses requerimentos são referentes ao 1º e 2 turno das eleições e foram feitas tanto aqui no cartório, quanto na internet", informa o analista judiciário Mário Oliveira.

Neste cartório, 20.524 eleitores se abstiveram no 1º turno e 21.104 no 2º turno. O prazo para a justificativa do 2º turno das eleições termina no dia 27 de dezembro. Quem perdeu o prazo está sujeito a multa e após três ausências consecutivas às urnas, o eleitor tem o título cancelado e ficará impedido de tirar passaporte ou carteira de identidade.

Além disso, a quitação eleitoral é exigida para posse em cargo público e matrícula em instituições de ensino superior. A justificativa pode ser feita de duas maneiras, preenchendo o formulário - que pode ser retirado no cartório eleitoral, nos postos de atendimento ao eleitor, no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) - ou por meio do Sistema Justifica. Em ambas maneiras, o eleitor precisa informar o motivo da ausência e apresentar documentação que comprove.