Mais de 50,8 mil alunos farão prova do Enem neste domingo na região do Alto Tietê

Mais de 50,8 mil alunos da região se inscreveram para fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que será realizado neste domingo (5) e no dia 12 de novembro. Os números foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), vinculado ao Ministério da Educação, e é referente a sete cidades do Alto Tietê. Os municípios Biritiba Mirim, Guararema e Salesópolis não foram citadas pela pasta federal.

Em Suzano, 9.473 inscrições foram confirmadas. A Diretoria de Ensino do município divulgou que 11 escolas servirão de sede para a aplicação das provas do Enem, entre elas, estão as Escolas Estaduais Alfredo Roberto, Prof. David Jorge Curi e Prof. Geraldo Justiniano de Rezende Silva.

Para os alunos e participantes, a última semana serve para revisar o conteúdo aprendido ao longo do ano. Tiely Rocha, de 20 anos, está fazendo um cursinho pré-vestibular no Instituto Federal de São Paulo (IFSP) de Suzano e estudando por conta própria. Ela relata que ainda não sabe qual faculdade quer cursar, mas que provavelmente vai escolher algo na área da saúde ou na área tecnológica. Sobre a expectativa da avaliação e mudança das datas, ela conta que provavelmente não haverá muita diferença com o ano passado. "Acho a prova do Enem muito extensa e cansativa, as questões possuem muito texto e em 3 minutos fica difícil responder. Sobre a mudança da data de avaliação, acredito que não mudará muita coisa. A parte boa é que teremos uma semana a mais para estudar e descansar a mente" ressaltou.

Já a estudante Isabela Schambakler Oliveira, de 18 anos, expressou uma opinião diferente a respeito das mudanças das datas. Isabella desaprova a escolha do Ministério de Educação (MEC). "Eu achei uma péssima ideia, porque muitos vestibulares tiveram que mudar as datas das provas e diversas provas serão aplicadas em feriados e nos mesmos dias que outras provas, isso limita nossos planos", revela.

Ela divide os estudos entre a parte da manhã e a tarde onde faz um cursinho preparatório no Colégio Objetivo, em Mogi das Cruzes. O objetivo dela é cursar Medicina.

Este ano, as provas serão feitas em dois domingos consecutivos e redação será aplicada no primeiro fim de semana de prova, ou seja, neste domingo (5). O Enem avalia o desempenho do estudante em relação ao Ensino Médio e oferece oportunidade, por meio das notas obtidas nas provas, de acesso ao Ensino Superior por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni), do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e do Programa Nacional de Acesso ao ensino Técnico (Pronatec).