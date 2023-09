Mais de 5,4 milhões de veículos passaram pelas rodovias da Artesp no feriadão

A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) registrou tráfego de mais de 5,4 milhões de veículos nas principais rodovias concedidas de acesso e saída da capital paulista durante o feriado prolongado da Independência.

O monitoramento de toda a operação nas rodovias sob concessão foi realizado a partir do Centro de Controle de Informações (CCI) da Agência, de onde é possível acompanhar o tráfego em tempo real.

“A Agência marcou presença em todas as rodovias concedidas do Estado, assegurando uma viagem segura e confortável aos usuários”, destaca Milton Persoli, diretor-geral da Artesp.

Durante o feriado, as equipes de socorro médico e mecânico foram reforçadas. Além disso, a gestão do tráfego foi intensificada com o uso de PMVs, câmeras de monitoramento e contadores veiculares (SATs), visando proporcionar mais segurança aos motoristas.

Movimentação

No Corredor Ayrton Senna – Carvalho Pinto, administrado pela Ecopistas, circularam mais de 1,1 milhão de veículos.

No Sistema Castello-Raposo, operado pela concessionária CCR ViaOeste, foram registrados mais de 708,2 mil. O Sistema Anhanguera-Bandeirantes, administrado pela CCR AutoBAn, contabilizou cerca de 934 mil automóveis.

Já nas rodovias Anchieta e Imigrantes, que levam à Baixada Santista, foram registrados aproximadamente 378 mil veículos no sentido litoral. Na Rodovia dos Tamoios, importante ligação entre o Vale do Paraíba e o Litoral Norte, circularam mais de 349 mil veículos.

Pelo trecho Oeste do Rodoanel, sob gestão da CCR RodoAnel, passaram mais de 1,1 milhão de veículos. Nos trechos Sul e Leste do Rodoanel, operados pela concessionária SPMar, circularam cerca de 745,7 mil veículos neste feriadão.