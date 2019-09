Mais de 6 mil consumidores deixam a lista de devedores em Suzano

O número de pessoas que quitou pendências no comércio de Suzano aumentou 2,1% em agosto. O comparativo é feito com base no mês de julho. Os dados são da Associação Comercial e Empresarial de Suzano (ACE).

O balanço do mês 7 apontava 6.255 nomes retirados da lista de inadimplentes, 133 a menos que os 6.388 que representam os registros retirados em agosto. Do primeiro ao oitavo mês de 2019, houve aumento de 8% no número de nomes que foram "limpos", passando de 5.911 em janeiro para 6.388 em agosto.

Ao longo dos meses, a quantidade de exclusões de débitos apresentou quedas sucessivas de janeiro a abril. Esse número, no entanto, voltou a crescer, também de forma sucessiva, de maio a agosto.

Para efeito de comparação, em janeiro foram 5.911 nomes computados na lista de exclusões de débitos. Esse número caiu em fevereiro e março até chegar a 5.071 fechados em abril. Daí para frente, mais pessoas "limparam o nome" no comércio da cidade. Os números cresceram em junho e julho até chegarem ao atuais números de agosto.

Inclusões

O número de inclusões de devedores no comércio de Suzano caiu 1% entre julho e agosto. No sétimo mês de 2019, o número de devedores computados foi de 8.817. Já em agosto, 8.725 nomes foram registrados na praça suzanense. Os dados são da Associação Comercial e Empresarial de Suzano (ACE). Em comparação com janeiro, a queda no número também foi discreta: 1,1%. No primeiro mês de 2019, 8.830 pessoas tiveram o nome incluso na lista incômoda de débitos.

Ao longo de 2019, o número de inclusões de débitos quase sempre caiu em um mês para subir no outro; exceção feita aos meses de maio e junho, que obtiveram duas reduções (dos 9.342 de abril para os 8.873 de maio, apresentando nova queda para 8.267 em junho).

Consultas

Em agosto, as pessoas mostraram menor interesse em consultar suas situações no Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC). Os sistemas do serviço registraram 55.590 acessos no mês 8, representando 978 a menos do que no mês 7.