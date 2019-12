Mais de 60 mil pessoas são contempladas com ações do Fundo Social de Suzano

Dos desfiles da melhor idade às crianças em um parque aquático, foram mais de 20 atividades desenvolvidas ao longo de 2019 pelo Fundo Social de Solidariedade com a participação de pelo menos 60 mil pessoas. O balanço foi divulgado pela presidente do órgão municipal, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, nesta segunda-feira (30).

Logo no começo do ano, Suzano recebeu a campanha “Tigela Cheia”, com o objetivo de intensificar a arrecadação de ração para oferecer apoio às entidades voltadas à proteção e ao bem-estar animal. A ação resultou no recebimento de mais de uma tonelada e meia de ração.

O órgão também organizou dois bailes da Melhor Idade, com muita música e a participação de mais de 300 pessoas. O evento também serviu para acolher doações de fraldas geriátricas, repassadas às entidades que atendem idosos na cidade. Ao todo, foram recebidas 6,9 mil unidades do item de higiene pessoal.

Também houve a ida de uma comitiva suzanense aos Jogos Regionais do Idoso (Jori), promovido em São Sebastião, litoral norte de São Paulo, com 68 atletas que faturaram dez medalhas para Suzano, além da comissão de professores e organizadores.

A Páscoa também contou com entrega de 4,5 mil ovos de chocolate para crianças, adolescentes e adultos atendidos por entidades cadastradas do Fundo Social. A iniciativa contou com parceria da Secretaria Municipal de Cultura e da Associação Comercial e Empresarial (ACE).

A primeira-dama de Suzano deu destaque para a Campanha do Agasalho 2019. Neste ano, foram arrecadadas mais de 220 mil peças para cerca de 10 mil famílias - pelo menos 43 mil pessoas -, em 70 Bazares Solidários. O sucesso do projeto deve-se às entregas voluntárias em mais de 200 pontos de recolhimento espalhados pela cidade e o engajamento de muitas associações do município e região.

“Com esta ação, tivemos a campanha ‘Cabide Solidário’ e o concurso de colcha de retalhos ‘Mãos Que Transformam’, ambos projetos que também movimentaram a cidade. Chegamos a todas as regiões, com apoio de mais de cem entidades, aquecendo o coração de muitas famílias. Certamente, um projeto que enaltece a solidariedade de todos os suzanenses”, disse.

Outro destaque neste ano foi o estreante Troca do Bem, que tem o objetivo de defender causas sociais e oferecer mais dignidade às famílias suzanenses. A iniciativa realizou 379 trocas, incluindo a arrecadação de 7,5 mil quilos de papelão, 757 quilos de ferro, 4,3 mil garrafas PET e 77 quilos de latinhas de alumínio.

Já as outras arrecadações chegaram a 6,4 mil quilos de alimento, 312 rolos de papel higiênico, 10 mudas de árvores e 10 livros. Além de entregar mais de mil cestas básicas, com atendimento a 820 famílias, sendo 17,9 toneladas de alimentos doados.

Durante o ano, o Fundo Social conseguiu levar 100 pessoas a um parque aquático na 10ª edição do Dia Nacional da Pessoa com Deficiência (DNPD). Os apaixonados também puderam realizar o sonho no Casamento Comunitário 2019. Foram 40 casais suzanenses que disseram o famoso “sim” diante de um público de 450 pessoas, no Complexo Educacional Mirambava. Para os cidadãos com idade superior a 60 anos, Suzano contou com Miss e Mister Melhor Idade e a Gincana da Melhor idade, envolvendo cerca de mil pessoas.

O projeto Natal Solidário engajou a população e beneficiou 6 mil crianças em situação de vulnerabilidade, com a entrega de kits de roupa e calçados, por meio de apadrinhamento voluntário. O ano ainda contou com o Cegonha Solidária, com 500 gestantes beneficiadas.



“Só tenho que agradecer o apoio do meu marido, o prefeito Rodrigo Ashiuchi, da minha equipe do Fundo Social e, principalmente, de toda a população. Sem a solidariedade de todos, nada disso seria possível. Para 2020, almejamos mais ações, mais parcerias e mais pessoas beneficiadas, pois esse é o nosso principal trabalho: o de ajudar o próximo”, concluiu.