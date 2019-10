Mais de 600 pessoas participam da Gincana Esportiva da Melhor Idade

Mais de 600 pessoas participaram da Gincana Esportiva da Melhor Idade 2019 realizada no último fim de semana no Centro de Formação de Atletas Maurice Bou Assi, no Parque Municipal Max Feffer. Em comemoração ao mês do idoso, o evento teve o objetivo de proporcionar socialização e integração a todos os participantes.

Promovida pelo Fundo Social de Solidariedade de Suzano e pelo Centro de Convivência da Melhor Idade Maria Picoletti (CCMI), com o apoio do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), a ação contou com uma programação totalmente gratuita. A abertura teve a participação do prefeito Rodrigo Ashiuchi e da primeira-dama Larissa Ashiuchi.

O dia começou com a prática de Lian Gong, seguida de um café da manhã. Após as 10 horas, teve início a gincana, com provas de aquecimento de passa bastão, basquete, gateball (esporte coletivo de taco) e corrida do limão na colher. Um almoço também foi oferecido aos participantes. Já no período da tarde, houve um baile de encerramento.

Segundo Larissa, este é o terceiro ano em que acontece a Gincana Esportiva da Melhor Idade e mais uma vez foi recorde de participação. “É bonito ver a força de vontade e a disposição de todos que participaram. Foram cerca de 600 suzanenses com mais de 55 anos que tiveram um dia repleto de atividades culturais e esportivas e momentos de lazer. Agradeço a cada um que pôde estar presente e também a toda a minha equipe que se dedicou e promoveu o evento com muito amor”, disse a presidente do Fundo Social e dirigente do Saspe.

Para concluir, o chefe do Executivo suzanense destacou a preocupação em oferecer mais qualidade de vida a este público. “Desde o começo da gestão, estamos valorizando as pessoas da melhor idade. Inauguramos o CCMI, o Centro Dia do Idoso e também oferecemos uma série de cursos e atividades para este importante público. Fico muito feliz de participar hoje deste evento que já se tornou tradicional em Suzano, com muita diversão, interação e amizade”, concluiu Ashiuchi.