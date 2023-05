Mais de 65 mil precisam atualizar Cadastro Único no Alto Tietê

Em Suzano, são 16.478 beneficiários que precisam atualizar o cadastro, enquanto outros 55.520 já estão atualizados. Para ser feita a atualização é necessário comparecer a alguma unidade do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), com documento de identificação, para realizar o agendamento, de segunda a sexta-feira das 8 às 17 horas.

Suzano conta com cinco unidades do Centro de Referência, sendo: Cras Boa Vista, Cras Casa Branca, Cras Centro, Cras Gardênia e Cras Palmeiras. A Prefeitura disponibiliza o WhatsApp do número (11) 97815-4886 para tirar dúvidas sobre o Cadastro Único.

REGIÃO

Mogi das Cruzes conta com 5.960 beneficiários com o cadastro atualizado, enquanto outros 16.093 ainda estão com a atualização pendente. A Central de Cadastro Único fica localizada na rua Francisco Franco, 133, no centro da cidade.

A Prefeitura de Mogi informa que, para realizar a atualização, é necessária a documentação de todos os moradores da casa e comprovante de residência com CPF. Para maiores de idade, a documentação é: RG, CPF, título de eleitor e carteira de trabalho. Para crianças é necessário apenas RG ou certidão de nascimento e nome e série da escola que está matriculado.

Itaquaquecetuba é o município que tem o maior número de famílias com o cadastro desatualizado: 18.957. Outras 35.808 famílias estão com a atualização em dia.

A cidade realiza a atualização na sede Cadastro Único, localizada na rua Cônego Matheus Deriske, 74, na Vila Zesuina, após um agendamento em algum dos cinco CRAS. Os Centros de Referência do município são: Jardim Caiuby, Paineira, Quinta da Boa Vista, Horto do Ipê e Rancho Grande.

Qualquer dúvida pode ser tirada no Cadastro Único, por meio do telefone (11) 4753-4483, ou em qualquer Cras da cidade.

Já em Ferraz de Vasconcelos, existem 7.995 pessoas com atualização pendente, enquanto 831 pessoas estão com cadastro atualizado. A Prefeitura informa que deve ser feito um agendamento de atualização presencial no Centro de Integração da Cidadania (CIC), ou pelos números 4675-8022 e 4674-4936.

O CIC, que está localizado na Avenida Américo Trufelli, 60, no Parque São Francisco, também é um meio para tirar dúvidas sobre o Cadastro Único.

Beneficiários podem procurar unidades do Cras

Outras cidades da região também contabilizam o número de beneficiários que precisam fazer a atualização.

Em Poá, a Prefeitura informou que existem 1.261 famílias com cadastro desatualizados.



A atualização é feita em qualquer um dos Cras da cidade: Calmon Viana, Vila Jaú, São José ou Kemel.

São necessários os seguintes documentos originais de todos os residentes da casa: RG, CPF, título eleitoral, certidão de nascimento ou casamento (conforme estado civil), carteira profissional a partir de 16 anos, cartão do Bolsa Família se for beneficiário, holerite atual, comprovante de residência recente em nome do requerente e declaração escolar.

“Caso tenha membros na família como: aposentado, pensionista ou que recebam outro tipo de benefício pelo INSS, trazer o extrato do benefício para comprovação de renda”, explica a Prefeitura.

Pelo menos 65.212 famílias de baixa renda do Alto Tietê precisam atualizar o Cadastro Único (CadÚnico) para continuarem incluídas em programas sociais. Os dados englobam as cidades de Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Guararema, Arujá e Santa Isabel.