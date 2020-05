Mais de 70 intervenções são realizadas em 15 dias, aponta balanço da Prefeitura de Suzano

A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano realizou mais de 70 intervenções nos primeiros 15 dias de maio. Os trabalhos executados abrangem as regiões norte, sul e central da cidade. O balanço foi divulgado nesta sexta-feira (15/05) pelo chefe da pasta, Samuel Oliveira.

As ações envolvem pavimentação; nivelamento e cascalhamento; reformas de guias e sarjetas; implantação de sarjetões, ciclofaixas e caixas de drenagem; desobstrução de bueiros; concretagem de calçadas e sarjetas; podas de árvores; rega de vegetação; limpeza de áreas, rios e córregos; manutenção da iluminação pública; e pulverização de vias públicas contra o novo coronavírus (Covid-19).

Inclusive, foi concluída nesta sexta-feira (15/05) a pavimentação na rua Antônio Augusto Claro, na Vila Figueira, que também recebeu outras melhorias, como reforma de guias e sarjetas e construção de sarjetões. Vias dos Jardins Varan e Casa Branca também passaram por recapeamento neste período.

Outro serviço que se destacou foi o de desinfecção para o combate à propagação do novo coronavírus. Só nos primeiros 15 dias do mês, a pulverização de composto à base de água e hipoclorito realizada com a Pioneira Saneamento atingiu 26 pontos do município, como vias e espaços públicos, incluindo os bairros do distrito de Palmeiras.

Ainda neste período, obras de recuperação viária, como nivelamento e cascalhamento, chegaram a dez bairros de Suzano: Vila Cabreira, Chácara Ceres, Chácara Casemiro, Chácaras Mea, Ramal da Goiabeira, Jardim Saúde, Jardim Pompéia, Bairro dos Moraes, Recreio das Palmas e Recreio Sertãozinho.

Outra novidade é a melhoria da iluminação pública nas praças da área central. A troca das luminárias começou pela Praça João Pessoa, que recebeu 156 novas lâmpadas de LED, e terá continuidade na Praça dos Expedicionários. Lá está prevista a instalação de mais 45 novas lâmpadas de LED. O projeto também prevê chegar a praças de bairros em torno de três meses.

“Mesmo com a pandemia do novo coronavírus, nosso trabalho é essencial para a população e não pode parar. Visamos sempre uma melhor mobilidade e qualidade de vida às famílias suzanenses. Com todo o cuidado necessário, seguiremos as nossas atividades em todos os cantos da cidade”, ressaltou o secretário Samuel Oliveira.