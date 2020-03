Mais de 700 alunos serão beneficiados com jornada estendida em Suzano

As Secretarias de Educação e de Esportes e Lazer de Suzano estão promovendo os últimos preparativos dar início a mais uma jornada estendida na rede municipal de ensino. A deste ano começará no próximo dia 16 (segunda-feira), beneficiando mais de 700 alunos do 5º ano do ensino fundamental com atividades esportivas, culturais e intelectuais no contraturno escolar.

Com o objetivo de acertar os últimos detalhes, a Secretaria de Educação promoveu nesta terça-feira (10) uma reunião de orientação com monitores e oficineiros que participarão do projeto. O encontro ajudou a estabelecer os parâmetros do trabalho ao longo do ano e a definir as responsabilidades de cada setor envolvido.

No total, serão beneficiados 769 alunos de 13 escolas municipais: Ângela Martins (Jardim Dora), Antônio Maschietto (Jardim Santa Inês), Caic (Jardim Monte Cristo), Professora Célia Pereira de Lima (Jardim Cacique), Engenheiro Isaías Martinelli Gama (Residencial Nova América), Professora Liuba Pizzolitto (Jardim das Lavras Mirim), Manoel Vicente Ferreira Filho (Vila Helena), Professora Mônica Sônia Pinheiro Maida (Bairro dos Moreiras), Professora Nizilda Alves de Godoy (Fazenda Aya), Professor Paulo Henrique Barreiros (Parque Samambaia), Professor Ruy Ferreira Guimarães (Jardim São Bernardino), Professora Sônia Regina Ostermayer (Recanto São José) e Professora Therezinha Pereira Lima Muzzel (Jardim São José).

Todas as unidades participantes contarão com monitores. Dentre as atividades esportivas que serão promovidas estão atletismo, xadrez, damas, aikido, voleibol, jiu-jitsu, handebol, basquetebol, futebol, futsal, ginástica artística, floorball e badminton. Já as ações culturais envolvem dança, teatro e capoeira. A grade de atividades intelectuais inclui aulas de inglês e de educação ambiental.

A jornada estendida ocorrerá no contraturno escolar, de segunda a sexta-feira. Os alunos do período da manhã participam no início da tarde, das 13 às 15 horas, e os da tarde mais cedo, das 10 horas ao meio-dia. Os participantes receberão reforço na alimentação, com almoço, e os benefícios do transporte escolar.

As modalidades que serão oferecidas variam de acordo com o espaço de cada unidade, bem como da disponibilidade de locais próximos para a realização de atividades externas. Também serão utilizados o Parque Max Feffer, a Faculdade Piaget, o Estádio Municipal Francisco Marques Figueira (Suzanão) e o Clube Agrícola Boa Vista.

O secretário municipal de Educação, Leandro Bassini, reiterou a importância da jornada estendida para a formação dos alunos em um momento crucial, que é o encerramento do primeiro ciclo do ensino fundamental. “Este é um período de transição dentro da formação das crianças. A jornada estendida representa não apenas o reforço das atividades físicas e culturais, mas também a consolidação da relação entre a escola e a população, dialogando com o cotidiano de cada unidade e respeitando suas potencialidades”, disse.

Mais informações sobre a jornada estendida podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Educação, pelo telefone (11) 4748-8041.