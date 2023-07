Mais de 700 cantores nikkeis estarão em Mogi para o 36º Concurso da Canção Japonesa

Nos dias 22 e 23 de julho, Mogi das Cruzes será palco do 36º Concurso Brasileiro da Canção Japonesa, também denominado Brasileirão. O evento é realizado anualmente pela Associação Brasileira de Canção (ABRAC) e é a principal premiação de karaokê no Brasil. Participam 712 cantores, com idades entre três e 97 anos de 28 regionais de todo o país, interpretando diferentes gêneros da música japonesa. O concurso acontecerá na sede da Associação dos Agricultores de Cocuera, localizada na Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura, s/n, SP 88, km 61,4. É aberto à população e terá praça de alimentação e venda de artesanato, importados e demais produtos.

Todos os anos, uma cidade que faz parte da regional da ABRAC sedia o evento, e neste Mogi foi escolhida. A realização é da União Central de Karaokê (UCK), por meio da Lei de Incentivo à Cultura (LIC) da Secretaria de Cultura da Prefeitura de Mogi das Cruzes, com o patrocínio da Clínica Anhembi, Sancet, Muralis Tecnologia, Centro Oncológico Mogi das Cruzes, Cemitério Parque das Oliveiras, Assibraff Convênio Funerário e empresa de ônibus Princesa do Norte. "Para nós, da UCK, é uma satisfação muito grande fazer parte deste momento como co-realizador do evento, pois é muito expressivo e relevante para a cultura japonesa. Muitos talentos nikkeis do Brasil foram revelados em concursos de karaokê", afirma o presidente da UCK, Akira Ikawa.

O concurso é formado por 22 categorias diferentes, nas quais os participantes são separados por idade e tipo de música. As apresentações começam no sábado, dia 22, às 7h30, com as categorias "Veterano" e as infantis "Doyo" e "Tibiko", estas com a premiação no mesmo dia.

No domingo, além das apresentações finais, há também a premiação e o Grand Prix que congrega todos os 1º classificados das categorias adulto, veterano e juvenil, além da premiação principal, na qual será escolhido os melhores cantores do Brasileirão 2023, com idades entre 14 e 60 anos. O Grand Pix é o prêmio máximo do concurso. Haverá também o Prêmio de Júri Popular, eleito pelos representantes regionais da ABRAC; Prêmio de Saiyushu-Kashosho, ao campeão das categorias veterano, com idade superior a 60 anos; o Prêmio de Shinsa-In Tokubetsusho, uma premiação definida pelo presidente geral dos jurados; Prêmio Kinsho que premia os 10 melhores de cada categoria: o Kantosho que premia os cantores campeões dos concursos anteriores; e o Dantaisen classificação por equipe até o 3º colocado.

"Através da música, a ABRAC preserva a cultura japonesa, dá motivação para o conhecimento da língua japonesa, auxilia na formação de cidadãos, proporciona um intercâmbio de amizade, e dá a oportunidade de conhecer as diversas culturas dos estados brasileiros e de outros países", destaca Akemi Nishimori, presidente da ABRAC.

Serviço:

O 36º Concurso Brasileiro da Canção Japonesa será nos dias 22 e 23 de julho, a partir das 7h30 na Associação dos Agricultores de Cocuera (Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura, s/n, SP 88, km 61,4). O evento gratuito com praça de alimentação e venda de produtos.