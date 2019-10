Mais de 8 mil eleitores comparecem às urnas e escolhem novos conselheiros tutelares

Os dez novos membros titulares dos dois Conselhos Tutelares de Suzano foram conhecidos nesta segunda-feira (7), após apuração dos votos da eleição realizada no domingo (6) em três escolas públicas da região central da cidade. Mais de 8 mil pessoas compareceram às urnas. O pleito contou com o apoio da administração municipal, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social.

Foram escolhidos como conselheiros tutelares titulares: Wellington Vinicius Costa (871 votos), Reginalda dos Santos (866), Francisca Aparecida Xavier (737), Naiara Fernandes Marcato (706), José João Silva (627), Rita de Cassia Cavalcanti Machado (579), Arlete Batista de Melo Pacheco (509), Jaqueline Esteves Francisco (493), Sônia Aparecida da Silva Pimenta (492) e Alana de Sá Sudatti (481).

Os eleitores puderam optar entre 21 candidatos aptos na Escola Municipal Antônio Marques Figueira e nas Escolas Estaduais Professora Luiza Hidaka e Professor Geraldo Justiniano de Rezende e Silva. A escolha pela centralização do processo, realizado pela Comissão Eleitoral do Conselho Tutelar do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Cect-Comdicas), ocorreu após tratativas com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que definiu a data do pleito para o primeiro domingo de outubro em todo o País.

Mais de 150 servidores públicos municipais atuaram voluntariamente na eleição como mesários e compondo a equipe de apoio. Para garantir a plena participação dos eleitores, foram colocadas à disposição 30 mil cédulas com os nomes dos candidatos nas 39 salas de votação. A apuração ocorreu durante toda a segunda-feira no Complexo Poliesportivo Paulo Portela. No total, foram confirmados 8.467 votos, sendo 8.327 válidos, 117 nulos e 23 brancos.

Com o objetivo de garantir a transparência do pleito, integrantes da Guarda Civil Municipal (GCM), do Ministério Público do Estado de São Paulo e da Cect-Comdicas, além de fiscais designados pelos candidatos, acompanharam a votação e a apuração. Durante o período não foram registrados incidentes no município envolvendo compra de votos, boca de urna ou abuso de poder econômico.

Com o fim do processo eleitoral em Suzano, os candidatos eleitos como titulares e os dez suplentes passarão por um período de qualificação, onde aprenderão sobre os instrumentos jurídicos e técnicos para o exercício da função. Caso não atendam aos requisitos ou não tenham 70% de frequência nas aulas eles serão destituídos. A diplomação está prevista para dezembro e os titulares ainda passarão por uma transição antes de assumirem plenamente o cargo em janeiro de 2020.

Transparência

Segundo o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Murilo Inocencio, a eleição correu dentro do esperado. “Foi um evento aberto aos eleitores e planejado durante meses. Trabalhamos sempre zelando pelos princípios da democracia participativa, abrindo a oportunidade para que pessoas comprometidas fossem escolhidas para atuar na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. Quando algo tão importante assim é realizado com transparência e tranquilidade, quem ganha é a população”, disse.

Resultado da eleição para conselheiros tutelares

1.Wellington Vinicius Costa – 871 votos

2.Reginalda dos Santos – 866 votos

3.Francisca Aparecida Xavier – 737 votos

4.Naiara Fernandes Marcato – 706 votos

5.José João Silva – 627 votos

6.Rita de Cassia Cavalcanti Machado – 579 votos

7.Arlete Batista de Melo Pacheco – 509 votos

8.Jaqueline Esteves Francisco – 493 votos

9.Sônia Aparecida da Silva Pimenta – 492 votos

10.Alana de Sá Sudatti – 481 votos

11.Luciene Santos Ribeiro da Silva – 281 votos

12.Renata Aparecida Gralha – 261 votos

13.Samuel Rocha de Souza – 259 votos

14.Rosemary dos Santos da Silva – 228 votos

15.Aparecida Dias de Oliveira – 209 votos

16.Ana Lúcia Ferreira da Rocha – 207 votos

17.Elisângela Maria de Carvalho – 192 votos

18.Érica Aparecida Bernardo – 164 votos

19.Maria da Anunciação de Sousa Almeida Silva – 93 votos

20.Maria de Fátima dos Anjos – 69 votos

21.Eduardo Júnior de Almeida Santanna – 3 votos

Nulos – 117 votos

Brancos – 23 votos

Total – 8.467 votos