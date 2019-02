Mais de 900 famílias são beneficiadas com moradias em Suzano desde 2018

Mais de 900 famílias de Suzano já foram atendidas com moradias populares desde 2018 e outras 880 devem ser beneficiadas ainda neste ano. A informação foi destacada pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) nesta quinta-feira (7), durante evento no Complexo Poliesportivo Paulo Portela que definiu a ordem de escolha dos apartamentos do Conjunto Residencial Bosque das Flores, no Jardim Europa.

A previsão é de que os futuros moradores ocupem o novo empreendimento, localizado no Jardim Europa, ainda neste semestre.

As unidades dos conjuntos Solar das Hortênsias (240), Solar das Oliveiras (200) - ambos no Jardim Fernandes - e Bosque das Flores (500) contemplam 940 famílias. A última entrega, dos dois primeiros condomínios, foi concluída em agosto do ano passado. A Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação também prevê para 2019 o processo de entrega de mais 280 apartamentos do Residencial Nova América, no bairro de mesmo nome, e 600 do Residencial Suzano II, no Jardim Europa, totalizando 1.820 moradias populares.

Quanto ao evento desta quinta-feira (07/02), as 500 famílias que passarão a morar no condomínio a partir deste semestre escolheram uma das unidades das 25 torres disponíveis (20 em cada uma), cuja construção foi concluída no final do ano passado. Foram disponibilizados 16 apartamentos para pessoas com deficiência e 84 para quem tem mais de 65 anos, em áreas especiais, visando manter a acessibilidade e o bem-estar de todos.

Dentre as pessoas que puderam escolher suas unidades está Adriana Vieira de Sá, de 40 anos. Moradora do Cidade Miguel Badra há 17 anos, agora irá viver com seu marido e dois filhos em um novo endereço.

"Estou muito feliz com a definição de algo que esperávamos há muito tempo", afirmou.

O prefeito de Suzano, em sua fala durante o sorteio, ressaltou a importância do esforço coletivo da comunidade e do Poder Público para a resolução de um cenário aguardado há quase uma década. "É uma grande satisfação participar deste momento que faz justiça a algo que sempre julgaram impossível. Essas pessoas estão definindo não apenas seus lares, mas seus futuros. A região onde irão morar está recebendo grandes investimentos em saúde, educação e mobilidade", disse.

O sorteio também contou com as presenças dos secretários municipais de Governo, Said Raful, e de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior; do diretor da Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação Miguel Reis Afonso; do assessor especial da Secretaria de Segurança Cidadã, Jefferson Ferreira dos Santos; da presidente da Câmara de Suzano, vereadora Gerice Rego Lione; e do padre Luis Alberto Hidalgo, da Paróquia Santa Rita de Cássia.