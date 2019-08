Mais de mil alunos participam de atividades sobre uso consciente de energia e água

Cinco escolas da rede municipal de ensino participaram nesta semana do projeto Energia Social Furnas, uma parceria entre a empresa federal Furnas Centrais Elétricas e a Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria de Educação. As atividades envolveram oficinas, palestras, brincadeiras e contação de histórias sobre uso consciente de eletricidade e de água e reciclagem para mais de mil alunos da educação infantil e do ensino fundamental de várias regiões da cidade nestas terça, quarta e quinta-feira (20, 21 e 22).

Foram atendidas as escolas municipais Abrão Salomão Domingues (Tabamarajoara), Engenheiro Isaías Martinelli Gama (Residencial Nova América), Professora Maria Odete Cará Gouvêa (Jardim do Lago), Professora Célia Pereira de Lima (Jardim Cacique) e Augustinha Raphaela Maida Molteni (Jardim Natal).

Uma equipe de três profissionais, entre elas uma pedagoga, promoveu contação de histórias, palestra, jogo de trilha com dicas sobre reciclagem e uso consciente dos recursos e apresentação de uma miniatura que explicou o consumo de eletricidade em uma residência média. As atividades abordam temas importantes para o crescimento sociocultural e que fazem parte do dia a dia dos jovens, buscando, desde cedo, alertar para questões como respeito, tolerância, sustentabilidade e cidadania.

“Todos os alunos participaram com muita curiosidade e interesse de todas as atividades. Suzano está sendo uma grande experiência”, disse Christiane Drumond, coordenadora do projeto Energia Social Furnas nas escolas da cidade. “Parcerias como esta são importantes porque possibilitam às crianças uma oportunidade de aprendizagem fora da rotina escolar e de forma lúdica”, completou o secretário municipal de Educação, Leandro Bassini.