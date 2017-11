Mais de mil atendimentos são registrados pela Guarda Municipal de Suzano

Mais de mil atendimentos foram realizados nos primeiros nove meses deste ano, pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano. Entre os principais serviços registrados estão flagrantes de roubo, furto, crime ambiental, perturbação e até mesmo tráfico de drogas. As informações foram divulgadas pela Secretaria de Segurança Cidadã.

O balanço das ações da pasta é considerado positivo. Isso porque foi feito um remodelamento e aplicação de um padrão da GCM da cidade, para que houvesse uma melhora no desempenho.

Entre as conquistas consideradas, como positiva neste período, está as ações para coibir a prostituição e trafico de droga na Rua Euclides Damiani, na Vila Amorim. Segundo informações, a situação acontecia no local há mais de quatro anos. A primeira ação, na rua, aconteceu no início do ano. A pasta informou que, à princípio, houve uma tentativa de conversa com as pessoas que atuavam no local. Além disso, havia muitas denúncias de prostituição e de tráfico de droga, o que foi confirmado pela secretaria.

Outras ações destacadas pela secretária são as relacionadas ao meio ambiente. Uma delas impediu o despejo de resíduos em áreas de preservação ambiental, que aconteceu na Estrada Sete Cruzes. A ação foi feita em conjunto com a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), o que resultou em apreensões de maquinários e caminhões. Ações clandestinas e idênticas também aconteceram em Palmeiras.

BASE

Com relação a implantação de uma base da GCM no coreto da Praça João Pessoa, a pasta informou que o pároco da Paróquia São Sebastião, a Matriz, vai ceder um espaço no salão paroquial. A liberação ainda não foi feita por conta de um problema administrativo da igreja. A previsão é que o espaço seja cedido até o final do ano.

A GCM também será instalada onde era a antiga Base da Polícia Militar (PM) na Casa Branca. O local está sendo reformado e só falta a implantação do mobiliário para que os guardas municipal passem a atuar no local. Além disso, a pasta também lembrou sobre a implantação da base, que funciona 24 horas, no Parque Municipal Max Feffer. A unidade foi inaugurada neste ano.