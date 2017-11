Mais de mil pessoas participam da 1ª Caminhada de Prevenção do Câncer Bucal em Suzano

Mais de mil pessoas participaram da 1ª Caminhada de Prevenção do Câncer Bucal realizada na manhã deste sábado (11) em Suzano. A ação teve o objetivo de alertar a população sobre a prevenção e o diagnóstico precoce da enfermidade, que atinge cerca de 15 mil brasileiros por ano. De iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde, o evento faz referência à Semana Nacional de Prevenção do Câncer Bucal, instituída pela lei federal nº 13.230/2015, de 28 de dezembro de 2015.

A concentração, que teve início às 9 horas, na Praça Cidade das Flores, ao lado do Paço Municipal, foi acompanhada pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) e pela presidente do Fundo Social de Solidariedade e dirigente do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), a primeira-dama Larissa Ashiuchi, além dos secretários municipais Luis Claudio Rocha Guillaumon (Saúde) e Carlos Toshiharo Watanabe (Meio Ambiente). Os vereadores Rogério Gomes do Nascimento (PRP), o Rogério da Van e Neusa dos Santos Oliveira (PSD), a Neusa do Fadul também marcaram presença.

Inicialmente, os cidadãos participaram da ginástica Liang Gong. Logo após, seguiram para caminhada, que passou pelas ruas Baruel, General Francisco Glicério, Portugal Freixo, Benjamin Constant e Tiradentes.

Segundo o titular da Saúde de Suzano, além da caminhada, também foram distribuídos panfletos informativos à população e, na oportunidade, os profissionais orientaram sobre sintomas do câncer de boca, tratamento e a necessidade do autoexame, que pode ser feito em casa. Também é estabelecida como prioridade a realização de exames preliminares para a detecção de sinais da doença nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade.

“Em Suzano, neste ano, seis pessoas foram diagnosticadas com câncer bucal. Por isso, é fundamental o diagnóstico precoce, uma vez que as chances de cura chegam a 90%. Porém, atualmente, 70% dos casos têm sido descobertos em estágios avançados, o que dificulta o tratamento e, inclusive, pode deixar sequelas no paciente, podendo levar à óbito”, informou Guillaumon.

Para que os dados fossem apresentados ao público presente, uma roda de conversa foi promovida, entre 11h45 e 12h15, tendo à frente os pacientes que foram tratados e salvos da doença.

Para o prefeito Rodrigo Ashiuchi, o trabalho de conscientização e de prevenção auxilia a detectar a enfermidade e a trata-la adequadamente. “O evento foi um sucesso. Conseguimos transmitir nossa mensagem aos suzanenses. Caso seja detectado algum problema bucal, recomendamos que procurem o posto de saúde mais próximo de sua casa e realize o tratamento. A prevenção é o melhor remédio”, concluiu.