Mais de mil pessoas participam da inauguração da praça do Baruel

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), ao lado do vice Walmir Pinto e da presidente do Fundo Social de Solidariedade, Larissa Ashiuchi, entregou na noite desta sexta-feira (27) a revitalização completa do entorno da Igreja do Baruel, no distrito de Palmeiras. Mais de mil pessoas foram conferir o novo espaço, que representa o marco zero da cidade, e que se tornou um centro turístico de 4,2 mil metros quadrados, com nova pavimentação, estacionamento e paisagismo.

Com um investimento total de R$ 1.337.631,99, sendo R$ 648.875,93 oriundos da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), a Praça Ernestina Maria de Jesus Bianchi teve pavimentação com bloquetes, reforço na sinalização de trânsito, construção de estacionamento e de área para eventos, instalação de nova iluminação pública e realização de serviços de paisagismo, inclusive com pintura das fachadas das casas locais. A parte externa da Igreja do Baruel também foi pintada.

Desde as 13 horas, os suzanenses que passaram pela Praça encontraram feira de artesanato, feira gastronômica e brinquedos infláveis.

Representando todos os servidores que se empenharam na conclusão da obra, o titular da Cultura, Geraldo Garippo, destacou a união de todas as pastas para revitalização da praça. “Hoje estamos celebrando muito mais que uma inauguração de uma praça, estamos mostrando a importância da história da cidade, além de ter levado mais dignidade às famílias, até porque muitas residências não tinham saneamento básico e agora tem”, explicou.

Por fim, Ashiuchi destacou o resgate de importantes obras que a administração municipal vem promovendo nesses dois anos e nove meses. “Fomos recebidos de braços abertos pelos moradores, que há anos esperava por essa mudança. Por aqui, colocamos nova iluminação de LED, drenagem, troca de pavimento e novo saneamento básico. Além disso tudo, estamos realizando as melhorias no Trevo do Dona Benta, a Marginal do Una e tantas outras obras que Suzano espera há décadas”, concluiu.