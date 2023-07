Mais de uma década à frente do Instituto de Previdência

Desde junho de 2012, o advogado e gestor público Joel de Barros Bittencourt, está na superintendência do Instituto de Previdência do município de Suzano. "Trabalhar na área que gosta torna a tarefa mais amena, porém a realização profissional demanda o aperfeiçoamento para enfrentar as vicissitudes e os desafios da carreira", destaca o profissional em entrevista concedida ao Circuito Alto Tietê do DS.

Bacharel em Direito; pós-graduado em Direito Empresarial pela Escola Paulista de Magistratura do Estado de São Paulo e pós-graduado em Direito do Trabalho pela Universidade Mackenzie, Bittencourt é exemplo de dedicação ao trabalho e valorização à família.

DS: Como chegou à superintendência do Instituto de Previdência do município de Suzano?

Dr. Joel: Em 2012, eu era secretário de Administração da Prefeitura Municipal de Suzano, e o então prefeito Marcelo Candido encaminhou um projeto de lei para criação do Instituto de Previdência, que é uma autarquia municipal. Com a aprovação da lei me nomeou para o cargo de superintendente, que acumulei com o de secretário de Administração até 31 de dezembro de 2012. Com a eleição do prefeito Paulo Tokozumi, a partir de 2013 o mesmo optou pela minha permanência, situação que perdurou, inclusive, com o prefeito Rodrigo Ashiuchi no primeiro e no decorrer deste segundo mandato, o que me traz grande satisfação pela confiança destes gestores e apoio que deram e ainda dão para a manutenção do trabalho e atingir os objetivos.

DS: Qual o trabalho realizado pelo instituto?

Dr: Joel: O Instituto de Previdência é uma autarquia municipal que foi criada em 2012 com a finalidade de conceder benefícios previdenciários (aposentadorias, pensões, auxílios etc) aos servidores da prefeitura, Câmara de Suzano e do próprio instituto. Hoje são mais de 5.500 contribuintes, já contando com cerca de 450 aposentados e/ou pensionistas e com patrimônio em torno de 700 milhões de reais. Em média, são atendidas 250 pessoas por mês.

DS: O que o trabalho representa em sua vida?

Dr. Joel: Trabalhar na área que gosta torna a tarefa mais amena, porém a realização profissional demanda o aperfeiçoamento para enfrentar as vicissitudes e os desafios da carreira. Para que isso se torne uma realidade deve haver um equilíbrio da vida pessoal - entendendo a família como uma efetiva prioridade, e a busca de novos desafios, situação que se fez presente, em especial quando pude entrar na vida pública, mesmo mantendo a carreira jurídica como prioridade. São duas vertentes que me trazem grande satisfação, notadamente quando pude também trabalhar na área pública, ainda que em cargos políticos.

DS: Fale um pouco sobre sua trajetória profissional.

Dr. Joel: Sou formado Bacharel em Direito pela Universidade de Mogi das Cruzes em 1992 e, em razão de ser aprovado em concurso para Escrevente Judiciário no Tribunal de Justiça, somente pude iniciar a advocacia em 1998. Fiz pós-graduação em Direito Empresarial pela Escola Paulista de Magistratura do Estado de São Paulo, e também Direito do Trabalho pela Universidade Mackenzie. Em 2005 fui convidado para ser Procurador Jurídico da Prefeitura de Suzano e, em 2006 fui nomeado Secretário Municipal de Administração, situação que perdurou até 2012, sendo que desde 2013 estou à frente do Instituto de Previdência.

DS: E a família? É casado, tem filhos?

Dr. Joel: Sou casado há 26 anos com Adriana Garcia Lopes Bittencourt, que é fonoaudióloga e trabalha na função há mais de 25 anos na Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, e temos uma filha Mariana Lopes Bittencourt, de 21 anos de idade, que também se enveredou para a carreira jurídica.