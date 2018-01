Mais dois postos de saúde começam a vacinar contra a febre amarela

A Secretaria de Saúde de Suzano incluiu dois postos na lista de locais da rede pública municipal que oferecem imunização contra a febre amarela. Desde esta quarta-feira (10), as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do Jardim Colorado e do Jardim Vitória já estão vacinando o público. Até o momento, mais de 60 mil pessoas receberam a dose na cidade.



Com esse acréscimo, já são 19 postos, de um total de 22, que fazem a imunização, sendo 16 nas áreas próximas a matas e nos limites com outros municípios, como os distritos de Boa Vista e Palmeiras e a região da Casa Branca, e três – Centro de Saúde II (CS II) e UBSs do Jardim Colorado e Jardim Vitória – onde a indicação é somente para pessoas que pretendem viajar para localidades do País onde há registros de casos da doença.



Podem se imunizar homens e mulheres de todas as idades, exceto idosos acima de 60 anos, gestantes, lactantes, crianças menores de 9 meses de idade ou quem já tenha tomado a vacina anteriormente. A procura é alta, mas as equipes estão mobilizadas para atender a demanda.



Importante lembrar que não há nenhum caso confirmado em Suzano e que o macaco não transmite a doença. Pelo contrário, o animal serve de alerta às autoridades sanitárias e auxilia no planejamento do combate à doença. Casos suspeitos devem ser notificados à Vigilância Epidemiológica pelo telefone (11) 4745-2039. Já ocorrências envolvendo primatas são direcionadas ao Setor de Controle de Zoonoses, no (11) 4745-2063.



A UBS do Jardim Colorado está localizada na rua Assembleia de Deus, 497. Já a do Jardim Vitória fica na avenida Leonardo Pinto Mendonça, 325. A imunização é realizada de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, e os interessados devem apresentar um documento pessoal e a carteira de vacinação. A dose é única durante toda a vida.



De acordo com a diretora de Vigilância em Saúde de Suzano, Maria Cristina Perin, devido à grande procura pela vacina contra a doença, o tempo de espera nos locais onde é feita a imunização está um pouco maior do que o normal e deve ser obedecido por ordem de chegada. Na UBS do Jardim Vitória, por exemplo, a movimentação de pessoas foi bastante intensa durante toda esta quarta-feira (10/01).

A febre amarela é uma doença infecciosa transmitida pela picada de mosquitos que se alimentam de sangue (Aedes aegypti entre eles), podendo afetar primatas e seres humanos, mas não é passada diretamente de uma pessoa para outra. Os sintomas podem durar até duas semanas e são: febre súbita, calafrios, dores (cabeça, costas e no corpo em geral), náuseas, vômito, fraqueza, coloração amarelada da pele e dos olhos e sangramentos. Em alguns casos, a doença pode evoluir e agravar o estado de saúde da pessoa infectada.