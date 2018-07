Mais famílias recebem chaves de apartamentos no Jardim Fernandes

A Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação de Suzano realizou na manhã desta quarta-feira (11) a entrega de mais chaves de apartamentos dos empreendimentos Solar das Hortênsias e Solar das Oliveiras, no Jardim Fernandes. Na oportunidade, as 11 famílias beneficiadas também assinaram o contrato com a Caixa Econômica Federal e já foram autorizadas a proceder a mudança para as novas moradias.

Esta foi a primeira leva de pessoas a receberem as chaves após o evento que marcou a entrega oficial, em maio deste ano. Elas não haviam recebido antes por causa de problemas de documentação que precisavam ser acertados junto à instituição financeira ou porque foram convocadas como substitutas.

O encontro ocorreu na sede da pasta, que fica no Centro Unificado de Serviços (Centrus), e contou com as presenças do prefeito Rodrigo Ashiuchi, do secretário Elvis José Vieira e do diretor municipal de Habitação, Miguel Reis Afonso. A previsão é de que entregas semelhantes sejam feitas ao longo das próximas semanas para cerca de 60 famílias. Muitas delas, inclusive, foram chamadas de uma lista de espera, uma vez que as titulares não tiveram a documentação aprovada pela Caixa ou mesmo não deram prosseguimento ao processo.

"Chegamos ao final de uma importante etapa e entregamos chaves de apartamentos para mais 11 famílias que concretizaram o sonho da casa própria. Fico muito feliz por participar de um momento tão especial na vida dessas pessoas. Foi um caminho árduo, mas no fim deu vitória. Nas próximas semanas faremos mais entregas. Desejamos a todas elas muita felicidade nos novos lares", disse o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR). Os beneficiados assinaram os contratos e receberam não apenas as chaves como também o Manual do Morador.

Para o secretário Elvis Vieira, o importante é o papel desempenhado para garantir um procedimento correto que contribui para a melhoria da cidade, principalmente em relação às famílias que deixaram áreas de risco para viver nessas unidades. "Tornar um município melhor começa com a disponibilidade de moradia digna", afirmou. Os dois conjuntos habitacionais ficam um ao lado do outro, na estrada do Ribeirão, no Jardim Fernandes, e foram construídos por meio do programa federal "Minha Casa, Minha Vida".