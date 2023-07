Mais médicos e hospitais reforçam Saúde

Com a reforma das UBS da cidade e em breve a abertura do Hospital Regional do Alto Tietê (HRAT), anexo ao Hospital das Clínicas, Suzano deve receber mais 15 médicos pelo Programa Mais Médico do governo federal, afirmou o prefeito Rodrigo Ashiuchi.

Durante a coletiva, após a inauguração da UBS do Jardim Vitória, Ashiuchi explicou que houve um chamamento de médicos do concurso anterior. “Ampliamos o número de médicos na cidade. Chegaram mais 15 médicos pelo programa federal e conseguimos graças a interlocuções dos deputados que fez Suzano sair na frente”, detalhou.

O prefeito reafirmou que no prazo de até 40 dias o HRAT deve abrir as portas para funcionar com 189 leitos, sendo 179 de enfermaria e 10 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

“O governador Tarcísio de Freitas, em evento oficial, citou meu nome e disse que vai abrir o hospital. O Tarciso vai cumprir essa promessa com a nossa cidade”, ressaltou.

O Hospital Federal, que está sendo construído no cruzamento da rua Sete de Setembro com a avenida Senador Roberto Simonsen, está com 40% das obras prontas. Segundo o prefeito, há um investimento de R$30 milhões da prefeitura para manter o funcionamento do hospital. A previsão é de que a obra seja concluída no ano que vem.

“Vamos pedir uma parceira do estadual e federal para manter o funcionamento diário do hospital quando estiver pronto”, concluiu Ashiuchi.