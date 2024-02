Mais três bairros recebem nebulização contra o mosquito da dengue

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza nesta quinta-feira (08/02) mais uma etapa dos trabalhos de nebulização que visam combater a disseminação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. Desta vez, o bairro Jardim Maitê vai receber a visita do carro utilizado para este serviço. A ação terá duração de três dias, seguindo até o próximo sábado (10/02) com o objetivo de reforçar o combate ao inseto.

Após concluírem os trabalhos no Jardim Maitê, as equipes do Setor de Controle de Zoonoses da pasta seguem para outros pontos da cidade. Entre segunda e quarta-feira (12 e 14/02) da semana que vem, as atividades estarão concentradas em ruas de bairros próximos, como Jardim Luela e Jardim Colorado. A mesma ação ocorreu no Jardim Revista, que recebeu a nebulização durante a segunda e quarta-feira desta semana (05 e 07/02).

Por conta da circulação do carro com a névoa de inseticida, o Setor de Controle de Zoonoses da secretaria orienta para que os moradores deixem portas e janelas abertas. Assim, o produto liberado poderá entrar nas residências e atingir os pontos mais difíceis, como frestas, cantos de parede e criadouros, locais onde o mosquito fêmea (responsável pela transmissão de doenças) pode ser encontrado.

Os veículos costumam circular entre 18 horas e 20h30. A atividade foi intensificada nas últimas semanas por conta do aumento no volume de chuvas e na consequente procriação dos vetores. O Jardim Varan, na região norte, e a Vila Amorim, no centro expandido, já haviam recebido o serviço na semana anterior, entre segunda-feira (29/01) e sábado (03/02).

A coordenadora do Setor de Controle de Zoonoses, Priscila Arap, pontuou que as equipes foram organizadas e preparadas para realizar este trabalho e pediu para que a população colabore. “A névoa vai atingir muitos pontos da área externa das casas, mas é fundamental que o morador deixe o interior da residência exposto a este produto. Assim o trabalho será mais completo e terá mais efeito para a população, já que as pessoas ficam mais em casa no período noturno”, afirmou Priscila.

Essa é mais uma atividade que tem como objetivo realizar o controle populacional do Aedes aegypti. De acordo com o secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, todos os esforços estão sendo feitos para impedir a disseminação do mosquito. A ideia é alcançar vários outros pontos da cidade com as ações. “Estamos tendo um cuidado muito grande principalmente nos pontos onde a densidade demográfica é maior. Essas regiões, por terem mais pessoas, estão mais suscetíveis aos casos de dengue, zika e chikungunya, por isso intensificamos o uso do veículo e ampliamos os alertas contra essas doenças”, finalizou o secretário.