Mais uma turma se forma no Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil

A Secretaria de Segurança Cidadã de Suzano realizou na tarde desta sexta-feira (22) a formatura de 25 novos integrantes do Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil (Nupdec) no bairro Recanto São José, no distrito de Palmeiras.

Participaram da cerimônia o prefeito Rodrigo Ashiuchi, o secretário Antonio Wenzler, o coordenador do Núcleo de Educação Permanente do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Jefferson Oliveira, a coordenadora do Nupdec, Viviane Raquel, e o representante da Guarda Civil Municipal (GCM) André Alves.

A capacitação começou em outubro e teve como principal objetivo orientar a população local acerca de princípios básicos de Defesa Civil. Em quatro aulas semanais, os alunos adquiriram conceitos sobre estrutura de residências e como identificar sinais de colapso, alagamentos e queda de barreiras, prevenção de acidentes domésticos, primeiros-socorros e animais peçonhentos.

Desde o início do ano, outras três turmas do Nupdec foram formadas em Suzano, nos bairros Jardim Portugália, Jardim Maitê e Parque Cerejeiras. O público-alvo são moradores das 42 áreas de risco catalogadas pela Defesa Civil no município.

Em sua fala, o secretário de Segurança Cidadã de Suzano reforçou a importância do conhecimento aplicado de maneira correta na prevenção e na atuação em situações de emergência. “Este curso não fará apenas a diferença em casos onde a força da natureza se sobrepõe, mas também no dia a dia, melhorando a qualidade de vida de todos. A função do Poder Público é trabalhar pela população, mas pode haver uma relação de duas vias”, explicou.

O prefeito de Suzano reafirmou o compromisso da atual administração municipal com a região sul da cidade. “Esta é apenas uma parte do trabalho que vem sendo realizado no distrito de Palmeiras. Estamos concretizando obras de infraestrutura em diversos bairros, sendo a mais recente no Jardim Brasil. E também estamos nos preparando para o período de chuvas, fazendo a limpeza de córregos e rios e agora com a formatura de mais uma turma do Nupdec”, disse.

A Defesa Civil de Suzano mantém vigilância permanente nas 42 áreas de risco de alagamento ou desmoronamento. Os telefones de contato são (11) 4748-5394 e 156.