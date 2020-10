Mais vagas em creches e escolas em tempo integral são propostas de candidatos

Quase todos os candidatos a prefeito de Suzano têm, entre suas propostas voltadas para a educação, a ampliação de vagas em tempo integral no município. Também há preocupação com o número de creches: 100% dos postulantes ao cargo de prefeito querem aumentar a quantidade de unidades voltadas à educação infantil.

Os prefeituráveis têm outras propostas para a educação, algumas delas até alterando o currículo escolar dos alunos.

Derli

É o caso de Vanderli Ferreira Dourado (PT), o Derli do PT, que quer incluir a História da África e dos povos africanos na grade.

O candidato deseja, ainda, zerar o déficit na educação infantil na cidade. Em seu plano, o petista também propõe ampliar o horário de atendimento nas creches, para auxiliar as mães que trabalham em horários diferenciados.

Derli também quer valorizar os profissionais do magistério, equiparando o salário com os demais profissionais de nível superior ao longo do tempo.

Além disso, a criação de programas de escola aberta à comunidade, de educação permanente aos profissionais da educação e de gestão democrática da educação também está no plano de Derli, que também deseja fortalecer equipamentos e equipes de saúde mental se for eleito.

Jorginho Romanos

Já o candidato Jorge Romanos Junior (DEM), o Jorginho Romanos, quer incentivar as parcerias público-privadas, para possibilitar a ampliação das vagas em creches na cidade. Também deseja acabar com o analfabetismo na cidade e implantar a educação técnica e profissional.

Jorginho quer um ensino igualitário para todos, implantar laboratórios de informática, criar centros de idiomas e incentivar a instalação de polos educacionais e instituições de ensino superior e público.

Adequar espaços nas escolas municipais destinados às comunidades aos finais de semana, implantar programas que auxiliem alunos com dificuldades de aprendizagem, assegurar e promover o acesso à educação especializada aos alunos com deficiência e reorganizar, reestruturar e modernizar a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) são outros projetos de Jorginho, caso seja eleito.

O candidato do DEM também quer implementar cursos de aperfeiçoamento profissional continuado aos profissionais da educação e incentivar a prática de esportes nas suas mais diversas modalidades, além de reestruturar a biblioteca municipal e implantar um sistema digital e informatizado.

Israel Lacerda

Um dos principais pontos para educação no plano de governo do candidato Israel Lacerda (PSL) é a entrega do material e dos uniformes na primeira semana aos alunos, além de garantir uma merenda com nutrientes necessários.

Lacerda quer, ainda, construir o Centro de Formação para profissionais da educação. O candidato deseja investir em estruturas físicas de qualidade nas escolas e fortalecer o Conselho de Educação.

Em seu plano, o candidato do PSL diz que quer criar escolas de educação ambiental e implantar o Projeto Criança em Tempo Integral – Contraturno.

Lisandro Frederico

O candidato Lisandro Frederico (Avante) quer oferecer condições e recursos para o funcionamento autônomo do Conselho Municipal de Educação e o aproximar do Conselho Tutelar.

Traz, ainda, em seu plano de governo, a contratação de coordenadores pedagógicos e o constante aperfeiçoamento e discussão das diretrizes que orientam o plano pedagógico da rede municipal.

Lisandro deseja fortalecer e intensificar programas de formação continuada a professores, agentes, secretários e demais funcionários do ambiente escolar, além de garantir oportunidades para eles.

O candidato do Avante quer incluir, no currículo escolar, conscientização sobre cidadania, função do Poder Público, racismo, preconceito, proteção aos animais e ao meio ambiente e criar o programa Cartão Escola, que oferece aos pais um crédito para aquisição de material escolar e uniforme dentro do município, para movimentar a economia local.

Criar redes de Wi-Fi gratuitas, incentivar o acesso à Rede Municipal de Computadores, criar o Censo Escolar Municipal, para facilitar estimativas e avaliações por parte do Poder Público e garantir transporte escolar aos alunos com os melhores veículos são outras propostas de Lisandro, caso seja eleito.

Professor Rodrigo Assis

Já Rodrigo Assis (PCdoB), o Professor Rodrigo Assis, quer acompanhamento individual dos alunos por nutricionista, psicopedagogo e odontologista.

O candidato também quer garantia de quadro completo de Auxiliares de Desenvolvimento Educacional (ADEs), seguindo as orientações do Conselho Municipal de Educação.

O professor deseja cumprir todas as metas do Plano Municipal de Educação de acordo com os prazos estabelecidos e garantir um terço da jornada do trabalho docente para planejamento e estudos.

Articular os poderes federal e estadual e procurar parceiras com a iniciativa privada para a abertura de escolas profissionalizantes e de capacitação é outra ideia do plano de Assis, que deseja ainda fornecer cursos pré-vestibulares utilizando os espaços das escolas municipais e criar programas de capacitação voltados para re-inclusão no mercado de trabalho.

Rodrigo Ashiuchi

O candidato à reeleição, Rodrigo Ashiuchi (PL), tem em seu plano de governo a informatização de escolas e a construção e implementação do Plano de Desenvolvimento Escolar. O atual prefeito deseja democratizar o acesso à gestão dos recursos da Educação e dar mais autonomia às escolas.

Ashiuchi quer retomar o Salão do Livro e garantir a política de formação continuada e permanente aos profissionais da educação. Deseja também ampliar a Educação de Jovens e Adultos – EJA I e retomar e ampliar a EJA II, além de qualificar e garantir as entregas dos uniformes e materiais escolares no início de cada ano letivo.

Ampliar a oferta de salas multifuncionais para o atendimento educacional especializado, assegurar o acesso e a permanência à educação, preferencialmente na rede regular de ensino, para crianças, jovens e adultos com deficiências, além de construir novas escolas e implantar avaliação da Educação Municipal são outras propostas do candidato do PL.