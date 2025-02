Maizena pede melhorias na Saúde

O vereador Marcos Antonio dos Santos (PRD), o Maizena, esteve na quinta-feira (20) com o secretário de Saúde, Diego Ferreira, ocasião em que solicitou melhorias para o setor. Entre elas, reforçou o pedido de reparo no telhado da Unidade de Saúde da Família (USF) Eduardo Nakamura, no Miguel Badra, que sofreu danos por causa das chuvas dos últimos dias.

“Acredito que, muito em breve, este problema será sanado”, disse o parlamentar. “Foi uma reunião muito produtiva”, afirmou Maizena.

“Conversamos sobre as principais necessidades e melhorias para o setor, sempre com o objetivo de oferecer um atendimento mais eficiente e de qualidade à nossa população”.

Agradecimentos

Maizena agradeceu o secretário pela receptividade e parceria. “Vamos seguir trabalhando juntos para garantir uma saúde pública cada vez melhor”, finalizou.