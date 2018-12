Malha central conta com seis pontos críticos de alagamento

A malha central de Suzano conta com pelo menos seis ruas com pontos críticos de alagamento: Baruel, Benjamin Constant, General Francisco Glicério, Mirambava, Nove de Julho e Avenida Armando de Salles de Oliveira. O motivo, na maioria dos casos, são bocas de lobo entupidas. A Prefeitura disse que as soluções técnicas estão sendo estudadas.

Enquanto o trabalho nestes pontos críticas não sai do papel, as ruas registram alagamentos com as chuvas dos últimos dias. Nos cruzamentos das ruas Benjamin e General Francisco Glicério com a Mirambava, por exemplo, as bocas de lobo até somem devido o acumulo de sujeira dentro delas. Por consequência, a água não escorre e os locais ficam ilhados por pelo menos duas horas, dependendo da chuva.

Jardim Imperador

Nos cruzamentos das ruas Alameda Jaime Forte e José Garcia de Souza com a Roberto Bianchi, localizadas no Parque Suzano, próximo a Escola Estadual (E.E) Raul Brasil, os pontos ficam totalmente ilhados. No local, os carros até desviam do trajeto com medo de danificar o carro. As valetas das ruas pioram a situação, que ficam com água acumulado por horas.

A Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos informou que já está verificando os pontos considerados críticos nestas ruas e disse que as soluções técnicas estão sendo estudadas para intervenções mais duradouras.

Além disso, destacou que um mutirão de limpeza pesada na ruas - incluindo os bueiros - deve ser realizado nos próximos dias. Segundo a pasta, esta ação já estava programada, em razão da proximidade da época de chuvas.