Manutenção asfáltica chega ao Parque Buenos Aires e à Vila Barros

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR), acompanhou nesta sexta-feira (22) os trabalhos de manutenção asfáltica que estão ocorrendo no Parque Buenos Aires, no distrito de Palmeiras, e na Vila Barros, na região da Casa Branca. Os serviços tiveram início nesta semana e seguirão até o fim de março.

Logo pela manhã, ao lado do vereador Antonio Rafael Morgado, do diretor da Secretaria Municipal de Governo, Samio Kimura, e do secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Ari Serafim Barbosa, o chefe do Executivo foi ao Parque Buenos Aires, onde estão ocorrendo trabalhos de recuperação asfáltica. Ao todo, 21 vias públicas receberão intervenções, entre recapeamento e tapa-buraco.

No local, duas equipes estão atuando em oito ruas – cerca de 3 quilômetros – para realizar os serviços de recapeamento. Nessas vias com o solo comprometido, os colaboradores realizam a remoção do asfalto, fazem a medição e a primeira compactação, jogam o asfalto e compactam novamente. Já na rua que estiver parcialmente danificada o processo é mais rápido, pois o corte do solo tem uma espessura menor, sendo colocado o asfalto e feita a compactação.

Em paralelo, outras 13 vias – cerca de 2,5 quilômetros de asfalto – serão recuperadas por meio da Operação Tapa-Buraco. “Nossas equipes já realizam a limpeza de 150 bueiros e também estão confeccionando e recuperando de sarjetões, tudo com objetivo de evitar alagamentos e dar melhor fluidez às águas pluviais”, garantiu Barbosa.

Para os serviços estão sendo utilizados caminhão para a retirada do resíduo, retroescavadeira e patrol (moto niveladora). A previsão é que as intervenções no Parque Buenos Aires terminem até o fim de março, podendo haver alteração por causa das chuvas. Ao término do bairro, a pasta vai para outras regiões de Palmeiras, como Jardim do Bosque, Jardim Ikeda e Jardim Planalto.

“Estamos muito felizes com a realização do serviço, que é um pleito antigo. As ruas estiveram largadas por anos e agora o prefeito Rodrigo Ashiuchi e a equipe do secretário Ari (Serafim Barbosa) estão aqui realizando recapeamento e tapa-buraco. Isso é muito importante e os moradores agradecem”, disse o vereador Morgado.