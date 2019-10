Manutenção asfáltica no Jardim Saúde é concluída

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, vistoriou nesta quarta-feira (16) as ruas do Jardim Saúde, que tiveram manutenção asfáltica por parte da Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana. Das 13 vias do bairro, sete foram totalmente recapeadas e seis receberam as intervenções da Operação Tapa-Buraco. No local, o chefe do Executivo também anunciou a finalização das mesmas intervenções no Jardim Caxangá até o fim do mês.

Além da recuperação asfáltica de 16 mil metros quadrados de vias do bairro, houve ainda o reforço na sinalização vertical e horizontal, além da renovação de todas as placas toponímicas. A partir desta semana serão realizadas manutenções na iluminação pública do local. O secretário municipal de Transportes, Claudinei Valdemar Galo, e os vereadores Rogério Gomes do Nascimento, Edirlei Junio Reis e José Silva de Oliveira também estiveram acompanhando a vistoria.

De acordo com o chefe da pasta, as melhorias no Jardim Saúde foram iniciadas no final de setembro, sendo divididas em três etapas: a fresagem, a aplicação da camada asfáltica e a sinalização de trânsito. “Em menos de um mês do início das obras, estamos entregando hoje um bairro totalmente recuperado, com 2,3 quilômetros de novas vias e com nova sinalização. Agora, nossas equipes estão centradas no Jardim Caxangá”, informou.

Segundo Ashiuchi, no Jardim Caxangá serão mais 13 vias contempladas, totalizando 26 só naquela região. “Nossas equipes estão realizando a Operação Tapa-Buraco nas ruas do bairro. E hoje deixamos estabelecido que essas intervenções, somadas às de sinalização e de troca de iluminação pública, serão finalizadas até o fim deste mês. Será mais um bairro totalmente recuperado e entregue às famílias suzanenses”, concluiu.