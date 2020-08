Manutenção com pintura é concluída no Viaduto Ryu Mizuno

A Prefeitura de Suzano realizou a manutenção do Viaduto Ryu Mizuno com a limpeza completa seguida de pintura. Foram feitas a revisão dos quatro trechos das juntas de dilatação, com um concreto flexível especial. A Prefeitura também realizou a manutenção da praça que fica embaixo do viaduto, com pintura e atuação de grafiteiros.

A fim de amenizar os impactos da medida em um dos principais corredores urbanos do Alto Tietê, que é a rodovia SP-66, composta na cidade pela Rua Dr. Prudente de Moraes e pela Avenida Major Pinheiro Fróes, a Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana providenciou a instalação de faixas e placas nas imediações para informar sobre a interdição - ocorrida no domingo - e as rotas de desvio. No domingo, durante 12 horas o viaduto ficou fechado.

Os trabalhos envolveram a revisão dos quatro trechos das juntas de dilatação, que correspondem aos espaçamentos existentes entre as placas de concreto que compõem o pavimento do viaduto e que servem para garantir a expansão térmica e absorver a variação volumétrica dos materiais.

Nesses pontos foi aplicado um tipo de concreto flexível especial que requer pelo menos seis horas de secagem, por isso o período extenso da interdição.

Também foi concluída a pintura do gradil e a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana reforçou a sinalização horizontal, além da parte de baixo do viaduto, na Praça Rasma Kasparovics de Oliveira, no Parque Maria Helena.

O trabalho foi conjunto com grafiteiros da cidade, no sábado e no domingo (15 e 16/08), para revitalização do local, detalhou a Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano.