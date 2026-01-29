Manutenção completa cronograma de zeladoria em janeiro alcançando mais de 50 localidades

As atividades de zeladoria proporcionadas pela Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos chegaram a mais de 50 localidades ao longo do mês de janeiro. Os serviços de limpeza pública, capinação e roçagem, além das intervenções nos bueiros, têm garantido a conservação de espaços de lazer e acessos a pontos estratégicos do município.

O último cronograma de trabalho deste período contemplou atividades no Parque Maria Helena, no Jardim Revista, na área central, no Corredor Ecológico, no Jardim Imperador, na Cidade Miguel Badra, e em Palmeiras, abrangendo também vias estratégicas da cidade, como o viaduto Ryu Mizuno e as avenidas Prudente de Moraes (SP-66), Senador Roberto Simonsen e Governador Mário Covas (Marginal do Una).

Esses mesmos serviços foram implementados ao longo da última semana (19 a 23/01) em outros locais das regiões central, norte e sul do município, incluindo os bairros Sesc e Boa Vista; a avenida Nove de Julho; a Praça Jardim Ana Rosa; a rua Adelaide Capella, no Jardim Miriam; e a rua Mitsuharu Matsushita, no bairro Chácara Estância Paulista.

Na primeira quinzena do mês, o trabalho da pasta já havia chegado a mais localidades, incluindo Jardim Monte Cristo, Jardim Márcia, Vila Adelina, Vila Fátima, Vila Maluf, Vila Maria de Maggi, Cidade Edson, Jardim Casa Branca, Jardim Vitória e Jardim São José, além de alguns pontos como o Largo da Feira e a Lagoa Azul, na região do centro expandido.

Neste período, importantes eixos viários também receberam atenção especial, com serviços executados nas avenidas Paulista e Mogi das Cruzes, na região do Jardim Monte Cristo; no cruzamento da avenida Sete de Setembro com a avenida Senador Roberto Simonsen, no Jardim Imperador; além das avenidas Brasil, no centro; Dr. Odilon de Souza; e na estrada do Portão do Honda, na região norte.

Vale destacar que o Terminal de Transportes Urbanos Vereador Diniz José dos Santos Faria (o Terminal Norte) e o Parque Municipal Max Feffer contam com uma equipe fixa para a manutenção destes espaços, que recebem melhorias regularmente dentro da programação da pasta. Além da limpeza, o serviço também mantém conservados pontos de grande circulação de veículos, como aqueles que dão acesso a Suzano para quem chega de cidades vizinhas.

O secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, frisou que o trabalho relacionado à zeladoria é de suma importância para a preservação das vias públicas. “Buscamos atender as demandas de vários pontos da cidade, para garantir o trânsito seguro e efetuar a limpeza adequada no entorno das áreas residenciais. Assim, mantemos um cuidado constante com o nosso município”, destacou.