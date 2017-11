Manutenção de áreas verdes em zona urbana dará desconto no IPTU

Os suzanenses que mantiverem as áreas verdes das propriedades terão desconto na hora do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Segundo o secretário de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis José Vieira, a iniciativa, intitulada como "IPTU Verde" está inserida no Plano Diretor da cidade, que ainda precisa ser aprovado pela Câmara. A informação foi divulgada em entrevista ao jornalista Ayl Marques, na rádio SP/RIO 101.5 FM.

Além de o município ser considerado uma referência na área de compras no Alto Tietê, Elvis destacou que a cidade tem um bom percentual em áreas mananciais, que deveria ser mais valorizado. "Aquelas pessoas que mantiverem as áreas verdes na área urbana integral, garantidas, terão algum tipo de desconto no IPTU. Esse é um bem natural da cidade. Além disso, terá o Pagamento de Serviço Ambiental (PSA), o que representa de quem garantir a mata ou nascente também terá um benefício", explicou. A iniciativa valerá também para edifícios inteligentes.

Ele ainda disse que será uma ação justa. "Se todos fizerem conforme pede, será uma troca mais do que justa. Todos ganham e no fim temos uma cidade muito melhor".

Plano Diretor

A revisão do Plano Diretor foi entregue neste mês. "Importante estarmos nessa fase final do plano, que é uma obrigatoriedade em uma cidade onde há acima de 200 mil habitantes e também que ficam na Região Metropolitana de São Paulo. É uma peça fundamental de desenvolvimento urbano durante 10 anos. Isso impacta a todos que moram no Alto Tietê. Onde determinamos as diretrizes para onde a cidade vai crescer", argumentou. "Por ter um tempo de vida de 10 anos ele transita os governos. Ele sempre vai mostrar o que a cidade precisa. Por isso é importante a participação popular tanto na construção do plano, mas também na aplicabilidade dele", completou o secretário.