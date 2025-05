Manutenção de Suzano fecha primeiro quadrimestre com 23,9 mil ações realizadas

A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano concluiu o primeiro quadrimestre de 2025 com 23.974 ações realizadas em diversas áreas, de acordo com balanço divulgado nesta semana. O relatório aponta a evolução mês a mês das atividades executadas, reforçando o compromisso da administração municipal com a conservação urbana e a segurança da população.

Entre janeiro e abril, foram limpos 3.939 bueiros, sendo 1.206 em janeiro, 881 em fevereiro, 870 em março e 982 em abril. O serviço de iluminação pública teve destaque com 7.706 atendimentos no período, com um aumento progressivo: 1.416 em janeiro, 1.837 em fevereiro, 2.214 em março e 2.239 em abril.

As equipes também realizaram 2.760 serviços de limpeza e regagem em feiras, praças e ruas; 761 reformas de galerias; e 495 podas de árvores. Além disso, foram removidas 543 toneladas de resíduos de valas e rios e trocadas 302 tampas de bueiros, contribuindo para melhorar o escoamento da água das chuvas.

“São quase 24 mil ações que mostram o esforço diário das nossas equipes para manter a cidade organizada e segura. Atuamos de forma contínua, seja na manutenção preventiva ou no atendimento direto às demandas da população, com o objetivo de garantir o bem-estar dos moradores e o bom funcionamento das áreas públicas”, afirmou o secretário Samuel Oliveira.

Outros números do quadrimestre incluem a retirada de 1.866 toneladas de resíduos de pontos viciados de descarte irregular, 138 limpezas de fossas, 156 lavagens de caixas comunitárias, 750 manutenções em próprios públicos, 112 quilômetros de nivelamento e cascalhamento de vias, além de ações como rebaixamento de guias, reposição de grades articuladas e manutenções em academias ao ar livre.

Ainda de acordo com o chefe da pasta, o balanço é resultado do planejamento e do comprometimento das equipes. “Vamos seguir trabalhando intensamente, com planejamento e dedicação, para atender todas as regiões da cidade, buscando sempre eficiência e resultados que façam a diferença na vida dos suzanenses”, completou Oliveira.