Jornal Diário de Suzano - 28/09/2025
Cidades

Manutenção dos estádio de futebol é desafio para as prefeituras da região

Trabalhos no Suzanão são realizados de acordo com a necessidade dos reparos

28 setembro 2025 - 08h00Por Gabriel Vicco Da Reportagem Local
Suzanão é mantido pela Prefeitura Suzanão é mantido pela Prefeitura - (Foto: Divulgação)

As prefeituras do Alto Tietê trabalham na manutenção de estádios de futebol. As informações são das administrações de Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba e Guararema. As demais cidades não responderam aos questionamentos até o fechamento da reportagem.

Em Suzano, os trabalhos no Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, conhecido como Suzanão, são realizados de acordo com a necessidade dos reparos.

A manutenção é feita periodicamente para atender aos jogos da Liga Municipal de Futebol. Os trabalhos envolvem vestiários e alambrados e o objetivo é sempre preservar a integridade dos árbitros, atletas e torcedores.

Além da Liga Municipal de Futebol nas finais, o estádio é utilizado para Esporte Clube União Suzano (Ecus) e União Suzano Atlético Clube (Usac) nas categorias sub-11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 23 e profissional.
A Prefeitura disse, ainda, que tem a intenção de seguir sediando a Copa São Paulo de Futebol Júnior. “Sem dúvida, para o município é algo muito importante, mas quem reivindica oficialmente a Copa São Paulo é o clube. A última edição na cidade teve o Usac como equipe anfitriã”, escreveu a administração.

O estádio tem capacidade para 5 mil pessoas e tem grama natural.
A Prefeitura de Mogi informou que o gramado do Estádio Municipal Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira, conhecido como Nogueirão, recebe manutenção permanente, o que é feito por uma empresa especializada em gramados esportivos.

O trabalho foi retomado esse ano. De acordo com a Prefeitura, houve um período em que o campo não recebeu manutenções. O gramado é natural e recebe partidas dos times da cidade em competições oficiais da Federação Paulista de Futebol (FPF), além de jogos da Liga Municipal de Futebol.

A Prefeitura disse que está negociando com a FPF para que a cidade seja sede novamente da Copinha.

Em Itaquá, a administração disse que a manutenção é realizada a cada três meses e inclui higienização das caixas d’água, dedetização, limpeza e troca dos filtros de todos os bebedouros. Além disso, são realizadas manutenções estruturais uma ou duas vezes por ano.

O Estádio Municipal Ildeu Silvestre do Carmo, conhecido como Campo do Brasil, recebe jogos do Campeonato Paulista masculino e feminino e do Brasileirão masculino e feminino. A cidade também sediou a Copinha em 2024 e 2025 e pretende sediar novamente em 2026.

O estádio, com gramado sintético, tem capacidade para 3.885 pessoas.
A Prefeitura de Guararema disse realizar manutenções periódicas em todos os equipamentos esportivos. Além disso, a administração disse que trabalha na reinauguração de estádios, “que passam a contar com estrutura moderna e grama sintética, e ainda na construção de novos equipamentos”.

 

