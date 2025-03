Manutenção homenageia mulheres da secretaria com café da manhã especial

A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano realizou nesta sexta-feira (07/03) um café da manhã especial em alusão ao Dia Internacional da Mulher, celebrado neste sábado (08/03). O evento, que já se tornou tradição, chegou à sua quinta edição e teve como objetivo reconhecer e valorizar o trabalho das servidoras que fazem parte da pasta.

Com as presenças do prefeito Pedro Ishi, da primeira-dama Déborah Raffoul e do secretário Samuel Oliveira, o encontro contou com a participação de 28 mulheres que atuam em várias frentes, que somam cerca de 240 colaboradores. A iniciativa foi organizada para destacar a importância do trabalho feminino dentro de um setor tradicionalmente dominado por homens.

A ação é uma forma de reconhecer o esforço e a dedicação dessas profissionais, que atuam em áreas que vão desde a manutenção de vias públicas até o cuidado com o patrimônio. O evento também promoveu a integração entre os colaboradores e reforçou o compromisso da gestão municipal em garantir a valorização da figura feminina, não apenas no Dia Internacional da Mulher, mas ao longo de todo o ano.

“Hoje nós a servimos, celebrando as mulheres como parte essencial da nossa equipe. Elas atuam em várias áreas, contribuindo para a melhoria da nossa cidade. Estamos muito felizes em poder homenageá-las e continuar trabalhando por mais inclusão e igualdade de oportunidades”, afirmou o secretário Samuel Oliveira.

Já a primeira-dama destacou a importância de iniciativas que fortalecem o empoderamento feminino. “É emocionante ver mulheres tão dedicadas e competentes em diversas funções dentro da secretaria. Este café da manhã é um pequeno gesto, mas que simboliza o reconhecimento pelo trabalho e a força delas”, disse ela, que preside o Fundo Social de Solidariedade e é dirigente do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe).

“É uma grande honra poder participar de uma comemoração como esta, que reconhece a contribuição de tantas mulheres para o desenvolvimento da nossa cidade. A Prefeitura de Suzano tem se esforçado para promover a igualdade de oportunidades, e eventos assim são uma maneira de reconhecer o papel fundamental que as mulheres desempenham em todos os setores”, afirmou o prefeito Pedro Ishi.