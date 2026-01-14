Manutenção intensifica ações de zeladoria em 15 bairros neste mês

A Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos criou uma força-tarefa para intensificar os trabalhos de zeladoria em ao menos 15 bairros neste mês de janeiro. As ações abrangem serviços essenciais como capinação, raspagem, pintura, limpeza de dispositivos de drenagem e manutenção de praças e parques, com trabalhos em andamento ao longo de todo o mês.

Nos primeiros dias da operação, as equipes já passaram por bairros como Jardim Monte Cristo, Jardim Márcia, Vila Adelina e Vila Fátima, além de alguns pontos como o Largo da Feira e a Lagoa Azul, na região do Centro Expandido. Foram promovidas intervenções que vão desde a remoção de mato alto até a recuperação visual de áreas de grande circulação.

Paralelamente, importantes eixos viários também receberam atenção especial, com serviços executados nas avenidas Paulista e Mogi das Cruzes, na região do Jardim Monte Cristo; no cruzamento da avenida Sete de Setembro com a avenida Senador Roberto Simonsen, no Jardim Imperador; além das avenidas Brasil, no centro; Dr. Odilon de Souza; e na estrada do Portão do Honda, na região norte.

O cronograma de janeiro segue definido, garantindo organização e alcance das ações. Nesta semana, os trabalhos chegaram ao Parque Maria Helena. Já na próxima semana, as equipes retornam ao Jardim Imperador e também ao Jardim Revista. Encerrando o período, a quarta semana contempla a região Parque do Colégio.

Além das vias e bairros, praças, parques e dispositivos de drenagem também estão no foco da zeladoria, com serviços realizados ou em execução em regiões como Vila Maluf, Parque Maria Helena, Vila Maria de Maggi, Cidade Edson, Jardim Casa Branca, Jardim Vitória, Jardim São José e o centro. O principal objetivo é desobstruir cursos d'água e locais de escoamento - medida que visa prevenir alagamentos em dias chuvosos, característicos desta época do ano.

Para o secretário Samuel Oliveira, o trabalho vai além da estética urbana. “A zeladoria é fundamental para manter a cidade organizada, segura e acolhedora. Estamos em um período chuvoso e, por isso, esses serviços ganham ainda mais importância. Quando cuidamos das áreas públicas, estamos cuidando das pessoas que utilizam esses espaços todos os dias. Nosso objetivo é garantir que cada bairro sinta a presença do poder público por meio de ações concretas e contínuas”, afirmou.